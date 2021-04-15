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综合消息：亚欧地区推进新冠疫苗接种 部分国家疫情恶化

2021年04月15日08:40 | 来源：新华社
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新华社塔什干4月14日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：近日亚欧地区部分国家新冠疫情恶化，白俄罗斯、乌克兰、亚美尼亚等国加速接种疫苗。

俄罗斯防疫指挥部14日报告单日新增确诊病例8326例，累计4666209例；新增死亡399例，累计104000例；新增治愈9447例，累计4291223例。据塔斯社当天消息，俄总统普京已接种第二剂疫苗。

俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃13日说，当前俄部分地区取消疫情防控限制措施后疫情恶化。她呼吁各地继续实施防疫限制措施。

据白俄罗斯卫生部14日消息，该国新增确诊1166例，累计338801例；累计死亡2383例；累计治愈329135例。截至12日，该国已有近13万人完成第一剂疫苗接种，近4.2万人完成两剂接种。

据乌克兰卫生部14日消息，该国新增确诊病例14553例，累计1887338例；累计死亡38225例；累计治愈1442618例。卫生部长斯捷潘诺夫当日表示，该国目前共安排了108支流动接种队和658个固定接种点。截至13日，乌克兰已有403553人接种了疫苗，全国登记等待接种的人数约为44.9万人。

斯捷潘诺夫13日表示，中国科兴公司生产的新冠疫苗已通过实验室检测，现已分发至各州并于13日开始接种，优先面向警察、士兵、行动不便人员和教职人员等人群。

亚美尼亚国家疾控中心14日报告，该国新增确诊病例1075例，累计205128例；累计死亡3794例；累计治愈184243例。亚美尼亚卫生部13日正式启动疫苗接种，接种对象为65岁以上老年人、慢性病患者和医护人员等高危人群。该国目前共收到2.4万剂阿斯利康疫苗和1.5万剂“卫星V”疫苗。

哈萨克斯坦卫生部14日报告，该国新增确诊病例2229例，累计276054例；已有43.5万人接种疫苗。哈当前疫情形势依然严峻，全国仅有3个地区疫情传播风险为较低的“绿色”。哈通社当日援引国防部消息报道说，受疫情影响，该国将取消5月7日祖国保卫者日和5月9日卫国战争胜利日的阅兵式。

吉尔吉斯斯坦新冠肺炎防控指挥部14日消息，该国新增确诊病例240例，累计90839例；累计死亡1534例；累计治愈86313例。吉政府新闻局12日说，该国临时禁止出口药品和医疗器械以防本国供应短缺，为期6个月。

乌兹别克斯坦卫生部14日报告，该国新增确诊病例212例，累计85503例；累计死亡634例；累计治愈83264例。截至13日，该国接种人数已达256958人。（执笔记者：蔡国栋；参与记者：魏忠杰、李东旭、李铭、关建武、张继业）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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