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土耳其累计新冠确诊病例超400万例

2021年04月15日08:23 | 来源：新华社
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新华社安卡拉4月14日电（记者郑思远 施洋）土耳其卫生部14日公布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例62797例，为疫情暴发以来最高纪录，累计确诊4025557例；新增死亡病例279例，累计死亡34734例；累计治愈病例3480146例。

数据还显示，截至14日，土耳其累计接种新冠疫苗超过1934万剂，累计接种人数超过1161万，其中超过772万人完成两剂接种。

土耳其总统埃尔多安13日表示，由于近期新增确诊和死亡病例持续上升，该国将在斋月中的前两周实施更严格的防疫措施，新措施从14日起生效。如果两周内疫情没有好转，将进一步加大疫情防控力度。

新措施包括：周末“禁足”令维持不变，工作日的“禁足”时间调整为每天19时至次日5时；禁止非必要的跨省旅行；65岁以上及18岁以下民众不得使用市内公共交通工具；除了8年级、12年级和学前教育，其他年级继续实施远程教育；餐厅只能在特定时间提供外送或自取服务；咖啡馆、茶馆、健身房等场所暂停营业；婚礼、会议等室内活动推迟到斋月结束。

土耳其今年斋月从4月13日开始，将持续至5月12日。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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