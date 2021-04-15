多家丹麦媒体14日报道称，由于阿斯利康新冠疫苗疑似关联罕见血栓病例，丹麦决定彻底弃用这款疫苗。

多家丹麦媒体14日以不愿公开姓名的知情人士为消息源报道，丹麦将把阿斯利康疫苗从新冠疫苗接种计划中剔除，可能导致这个北欧国家的接种计划推迟至多4周。丹麦疾控机构预期当天晚些时候宣布这一决定并将公布新的接种时间表。

按照路透社说法，丹麦将是首个彻底弃用阿斯利康疫苗的国家。

丹麦人口大约580万，目前正逐步放宽防疫限制措施，重开学校、餐厅和商场，恢复文化和社会活动。数据显示，大约100万丹麦人已经接种第一剂新冠疫苗，其中近77%接种美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的疫苗，15.3%接种英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的疫苗，其余接种美国莫德纳公司研发的疫苗。

由于多名阿斯利康疫苗接种者出现血栓，欧洲多国3月中旬暂停使用这种疫苗。欧洲药品管理局后续认定接种阿斯利康疫苗利大于弊，几乎所有欧洲联盟国家又恢复使用这款疫苗。丹麦国家卫生委员会主任瑟伦·布罗斯特伦3月说，对阿斯利康疫苗，丹麦按照预防原则行事。欧洲药管局本月7日决定把血栓伴随低血小板列为阿斯利康疫苗的罕见副作用，留待欧盟各成员国自行决定是否继续使用。一些国家随后对接种阿斯利康疫苗作出年龄限制。（包雪琳）【新华社微特稿】

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