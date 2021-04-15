新华社莫斯科4月14日电（记者吴刚）俄罗斯外交部长拉夫罗夫14日与欧洲安全与合作组织（欧安组织）轮值主席、瑞典外交大臣林德通电话，双方重点讨论了乌克兰东部局势。

俄罗斯外交部网站当天发布公告说，拉夫罗夫在通话中对顿巴斯地区局势升级、乌克兰军方向停火线附近调遣军队并定期炮击表示关切，重申该地区问题只能在明斯克停火协议的基础上通过和平方式解决，呼吁冲突各方无条件执行2020年7月达成的实行停火的补充措施。

拉夫罗夫表示，希望欧安组织驻乌克兰特别观察团采取措施，对停火线两侧实行监督，缓解乌克兰东部紧张局势。

乌克兰东部地区局势近来再趋紧张。乌方称，俄罗斯在乌俄边境地区集结军队，对乌安全构成威胁。俄方则指出，北约国家及其他势力的军事力量在俄边境地区正变得更为活跃，这迫使俄方保持警惕，俄正采取必要措施确保边境安全。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

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