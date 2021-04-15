本报驻法国记者 刘玲玲

法国政府日前宣布，将启动针对医院和医疗养老院等医疗机构的投资和升级计划，改善法国医疗环境，提升医务人员待遇。

法国卫生部去年召开“卫生圆桌会议”，就改善医务人员工作条件、提高病患收治能力等问题达成一系列协议。此前，法国政府已出资85亿欧元，用于提高医护人员的薪资水平。

本次计划是落实“卫生圆桌会议”签署协议的第二阶段，法国各大区将以医院为中心，由点及面解决整个地区医疗系统面临的问题，包括完善照顾老年人的城市卫生机构、加强公共卫生系统协调等。

以最先启动计划的科讷库尔市为例，当地将获得4500万欧元资金，用来改造老旧医疗中心和养老院，并新修一家医院和一个多学科健康中心，以保证提供完善的医疗和护理服务，预计改造后的医疗机构可满足当地及附近约4万名居民的医疗需求。科讷库尔现有的医院设施严重老化，因此这笔投资受到当地居民欢迎。

据当地媒体报道，此次针对医疗机构的投资和升级计划抓住了欧盟复苏计划的机遇。法国政府将在未来10年内投资190亿欧元，其中60亿欧元将获得欧盟的支持。投资项目包括修建和维护现代化医疗护理机构、承担公立医院债务、改善医疗养老院、推进医疗系统的数字化转型等。

法国政府已公布首批资金划拨计划，将拨给多个大区卫生局6.5亿欧元。法国卫生部长韦朗指出，金额在1.5亿欧元以下的项目将交由各大区政府决定，大区卫生局应在年底前制定策略，选择或指定优先进行的项目。为监督项目的实施，当地政府还将成立由医生、护理人员、工程师等专业人士组成的科学理事会。

疫情期间，法国住院人数激增，医疗系统面临巨大压力。完善医疗服务体系、提升风险应对能力是政府日程表上的优先事项。当前，法国疫情形势依然严峻，巴黎公立医院集团正在为进一步开放床位做准备。《巴黎人报》指出，加速推进投资计划是政府应对疫情压力的措施，民众信心将逐步恢复。

（本报巴黎4月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月15日 17 版）

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