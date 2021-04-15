本报驻南非记者 邹 松

南非通信与数字技术部日前向国会提交了一份加快数字与云技术发展的议案，旨在增强国家数字服务能力，提高政府数据分析研判水平，保障南非数据主权与安全。

根据规划，南非将整合两家国有数字技术企业，成立国家数字基础公司。该公司有权兼容南非电力公司、南非公路局、南非运输公司等国有企业的数据库，实现大数据统一管理。此外，南非还将新建一个高性能计算与数据处理中心，整合现有公共数字资源，为国家各部门、各级机构、企业、大学、民间社会组织等提供数字云服务。为确保该中心数据服务的连续性，政府还将建设两个数据备份中心和独立的配套供电系统，确保系统不间断运行。

南非政府去年宣布投资40亿兰特（1美元约合14.4兰特）推动数字基础设施建设。在2020年底的第三届南非投资者大会上，南非总统拉马福萨表示，南非数字经济等领域投资前景巨大，未来5年内有望吸引约1200亿兰特资金。

根据此次提交的议案，南非政府还计划建立国家数字信息技术经济特区，吸引本地和外国企业在数据和云技术基础设施及服务领域投资。政府也计划出台政策，鼓励经济特区企业进行技能培训和技术交流，促进南非大数据产业发展。

目前，微软、华为、亚马逊等跨国公司已在开普敦和约翰内斯堡建立了近10个数据中心。分析认为，南非大数据产业发展的基础条件较好，在金融、电商及医疗服务等领域已涌现出一批有潜力的企业。

今年2月，南非主要数据运营商之一泰拉科获得25亿兰特融资，拟于2022年建成非洲最大的数据中心。公司首席执行官简·海尼佐德表示，疫情防控期间，非洲各国政府、机构、企业的数据需求量大增，“目前的需求是供给的3倍以上，我们有必要尽快弥补这一差距”。

（本报约翰内斯堡4月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月15日 17 版）

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