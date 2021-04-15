人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“携手开展更多惠及民生的工作”

本报驻埃及记者  周  輖
2021年04月15日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近日，中国能建葛洲坝集团科威特穆特拉住房基础设施建设项目（以下简称“穆特拉项目”）向科方移交了第二批建设工程，实现项目主体工程全部移交。

　　穆特拉新城位于杰赫拉城西北部的沙漠中，是科威特政府为解决民众住房问题建设的系列新城中的一座。穆特拉项目包含穆特拉新城中8个社区的配套基础设施建设，未来将容纳40万人居住。对于施工进展，当地民众一直非常关注，翘首企盼搬入新家。

　　“从荒无人烟的沙漠到初具规模的新城，中国企业让这里发生了巨大变化。”将要搬入穆特拉新城的居民阿卜杜拉·阿里经常来工地附近察看施工进展。他说，穆特拉项目铺设了适应当地气候特点和自然条件的道路，并修建了约100个停车场，搭建起现代化的交通网络。“相比老城区，新城环境更优美，周边配套设施和公共服务更齐全，我们都期待能够早日在这里开始新生活。”

　　穆特拉项目建设也带动了当地企业发展。据介绍，项目部与当地约80家供应商进行合作，主要采购钢筋、混凝土、路基骨料等各类建材。当地火工材料供应商罗洛亚·阿尔沙亚公司负责人穆罕默德·法赫里说：“通过与项目开展合作，我们扩大了业务量，持续提升了材料的品质和标准，公司也发展成为科威特最大的火工材料供应商之一。”

　　“中国企业克服疫情影响，高质量完成工程建设，展现了高度的敬业精神和专业化水平。”穆特拉项目接收委员会主席阿里·萨迪克表示，项目为科威特民众改善住房条件、提高生活质量提供了有力支持。“希望未来科中双方携手开展更多惠及民生的工作，推动科威特基础设施建设升级完善。”

　　穆特拉项目埃及籍工程师肖图尔特告诉记者，该项目全部移交后，他将从事相关维护工作，学习更多经验和技术。“我的家乡基础设施还相对滞后。我希望把在这里学到的技能运用到家乡建设中。”

　　（本报开罗电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月15日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部