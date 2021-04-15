本报驻埃及记者 周 輖

近日，中国能建葛洲坝集团科威特穆特拉住房基础设施建设项目（以下简称“穆特拉项目”）向科方移交了第二批建设工程，实现项目主体工程全部移交。

穆特拉新城位于杰赫拉城西北部的沙漠中，是科威特政府为解决民众住房问题建设的系列新城中的一座。穆特拉项目包含穆特拉新城中8个社区的配套基础设施建设，未来将容纳40万人居住。对于施工进展，当地民众一直非常关注，翘首企盼搬入新家。

“从荒无人烟的沙漠到初具规模的新城，中国企业让这里发生了巨大变化。”将要搬入穆特拉新城的居民阿卜杜拉·阿里经常来工地附近察看施工进展。他说，穆特拉项目铺设了适应当地气候特点和自然条件的道路，并修建了约100个停车场，搭建起现代化的交通网络。“相比老城区，新城环境更优美，周边配套设施和公共服务更齐全，我们都期待能够早日在这里开始新生活。”

穆特拉项目建设也带动了当地企业发展。据介绍，项目部与当地约80家供应商进行合作，主要采购钢筋、混凝土、路基骨料等各类建材。当地火工材料供应商罗洛亚·阿尔沙亚公司负责人穆罕默德·法赫里说：“通过与项目开展合作，我们扩大了业务量，持续提升了材料的品质和标准，公司也发展成为科威特最大的火工材料供应商之一。”

“中国企业克服疫情影响，高质量完成工程建设，展现了高度的敬业精神和专业化水平。”穆特拉项目接收委员会主席阿里·萨迪克表示，项目为科威特民众改善住房条件、提高生活质量提供了有力支持。“希望未来科中双方携手开展更多惠及民生的工作，推动科威特基础设施建设升级完善。”

穆特拉项目埃及籍工程师肖图尔特告诉记者，该项目全部移交后，他将从事相关维护工作，学习更多经验和技术。“我的家乡基础设施还相对滞后。我希望把在这里学到的技能运用到家乡建设中。”

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2021年04月15日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)