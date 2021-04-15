本报记者 林子涵

综合外媒报道，英国当前正在经历“多事之春”：英国女王丈夫菲利普亲王去世，引发王室内部危机与王室存废讨论；北爱尔兰首府贝尔法斯特连续多日骚乱；苏格兰未来再次举行独立公投的可能性正在提高……在“脱欧”、严峻疫情和经济衰退的背景下，英国社会正面临严重危机。

矛盾集中爆发

英国王室近期连续引发争议。《卫报》称，菲利普亲王去世的新闻持续在英国媒体“霸屏”，引发民众不满；其中英国广播公司因占用大量黄金时段播出相关报道，遭到超11万人投诉，创投诉量新高。

除王室危机，更大的国家分裂风险也正在英国酝酿。

英国《每日邮报》称，以北爱尔兰首府贝尔法斯特为中心发生的暴力骚乱，持续超过一周，蒙面示威者向警察投掷大量燃烧弹和石块等，警察则罕见出动水炮车，目前已有88名警察受伤。美国消费者新闻与商业频道称，此次骚乱主要由亲英国的新教统一派和天主教的爱尔兰民族主义者两方冲突引发的。尽管目前骚乱暂停，但北爱社会长期存在的宗派与政见分歧难以弥合。

与此同时，苏格兰谋求独立的可能性也在上升。2021年苏格兰议会选举将于5月6日举行。多家机构的民调结果显示，要求独立的苏格兰民族党将会在这次选举中获得议会多数席位，该党党魁妮古拉·斯特金的竞选主张是举行第二次独立公投，带领苏格兰重回欧盟。

今年1月，英国正式结束“脱欧”过渡期，退出欧洲单一市场。俄罗斯电视台“第五频道”称，“英国到了爆发内战的边缘”。

“脱欧”成催化剂

英国为何此时矛盾集中爆发？复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯指出，英国社会长期存在对王室合法性的讨论以及苏格兰、北爱尔兰的离心倾向，产生摩擦是必然的趋势。“脱欧”激化了矛盾，加之近期部分偶发事件影响，导致社会冲突频出。

关于北爱尔兰问题，北京外国语大学国际关系学院教授王朔指出，4月10日是北爱和平协议签署23周年纪念日，该协议曾结束了北爱长期的政治和宗派暴力事件。然而，“脱欧”却让这一本已平息的冲突波澜再起，尤其是脱欧协议中有关北爱边界的规定，增加了英国本土运往北爱尔兰商品的边境审查，实际上使北爱尔兰成为“孤立的特区”，遭到北爱统一派的强烈反对。

关于苏格兰问题，丁纯表示，苏格兰长期谋求“脱英”，背后有复杂经济利益的纠葛，“脱欧”给了苏格兰再提独立的理由。

“无论北爱、苏格兰，还是王室问题，英国看似四处‘起火’，实际上还是‘脱欧’惹的祸。”王朔说。

问题短期难解

“未来英国社会仍将有一段时间处于‘脱欧’后的迷茫期，英国中央政府与地方矛盾、宗派分歧等社会分裂倾向将长期存在。”王朔指出，欧盟与英国在经济、政治、军事上也会因“脱欧”产生裂痕。

据埃菲社报道，英国正式“脱欧”百天后，英吉利海峡的贸易流量遭遇历史性下滑。英国与欧盟的合作也因英国在北爱问题上的单方面决策以及疫苗交付问题而再度复杂化。另据《金融时报》报道，欧盟委员会日前反对英国加入解决跨境纠纷的法律协议，理由是英国既不是欧洲经济区成员，也不是欧洲自由贸易协会成员。

丁纯表示，“脱欧”使英国经济遭受冲击，疫情则加剧了经济变动、民心不稳，使英国政府首尾不能相顾。英国社会恢复常态仍需时日。但随着全球经济复苏，如果英国能够谨慎应对疫情及多种社会问题，处理好对外经贸联系，英国社会局势可能会得到好转。

“英国现在已经尝到‘脱欧’的滋味。”王朔说，“英国在享受带来自主权的同时，也要承受相应代价，这种代价可能是对国际关系、经济发展，乃至国内民众情绪的长期影响。”

(责编：岳弘彬、程宏毅)