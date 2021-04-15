李嘉宝

因为说出了真相，法国一知名学者竟被迫辞职。这样荒诞的闹剧，竟在21世纪的今天、在标榜为“自由世界”的西方社会真实上演了，可悲可叹！

事情的经过是这样的：两年前，法国斯特拉斯堡大学教授克里斯蒂安·梅斯特曾来中国新疆考察，并对中国预防恐怖主义滋生、消除极端主义的一些做法给出积极评价，认为法国等同样面临恐怖主义问题困扰的西方国家可以借鉴中国的相关经验。近日，法国《观点》周刊的记者弗洛莱斯跳了出来，指责梅斯特是中国的“爪牙”。在反华势力的疯狂抹黑和攻击下，梅斯特被迫辞去斯特拉斯堡市参与的“欧洲城市合作项目”道德官一职。

这让人仿佛嗅到了欧洲“黑暗中世纪”的腐朽气息。急得跳脚的反华势力，究竟在害怕什么？

先看看弗洛莱斯的“自曝”：他在社交媒体上毫不掩饰地宣称，之所以向梅斯特开炮，是因为其参与任职的“欧洲城市合作项目”正在讨论是否允许中国的5G项目在斯特拉斯堡市落地。再看看弗洛莱斯自己的“黑历史”：不久前，他曾故意歪曲世卫组织专家关于新冠病毒来源的讲话，将“脏水”泼给中国。此举引发了世卫专家强烈批评，斥责“是在给真正的科学溯源研究添乱”。

毫无疑问，在梅斯特说出的事实面前，“弗洛莱斯们”害怕了。靠输出谎言抹黑中国，利用信息差煽动仇视中国，为反华政客摇旗呐喊，这样的媒体人毫无职业素养和道德底线可言。“弗洛莱斯们”拒绝听真话，也不愿意睁眼看真相，恰恰暴露了他们内心的虚伪、脆弱和焦虑。

值得注意的是，梅斯特的遭遇在西方世界并非个案。因撰写认可中国抗疫的文章，澳大利亚某议员遭到澳安全部门无理搜查；因披露所谓“新疆种族灭绝”是编造的谎言，美国独立新闻网站“灰色地带”被推特打上“种族灭绝否认者”的标签……

以上桩桩件件无不说明，西方的舆论场已经被搅弄得乌烟瘴气了。在某些反华政客和媒体的逻辑中，言论自由不过是一个空洞的口号，真相可以被无视，甚至可以被“绞杀”。“逢中必反”才是唯一的政治正确。

但是，乌云遮不住太阳，正义的声音不可能永远被压制。如今，不少西方学者和媒体人士秉持学术良知和职业道德，坚持讲述客观真实的中国故事。法国作家维瓦斯两赴新疆、历经4年著作成书《维吾尔族假新闻的终结》。他说：“我没有扭曲或掩盖我所看到的任何东西。我在两次新疆之行中看到令人难以置信的活力。”曾在新疆工作的埃及阿里什大学副教授奥萨马·阿布沙特说，新疆各族民众紧紧团结在一起，为美好的生活在奋斗，人们安居乐业。

谎言的调门再高，也是谎言。真相无论怎么被抹黑，也永远是真相。中国做得怎么样，全世界正义的人民看得明白。

(责编：岳弘彬、程宏毅)