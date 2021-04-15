本报记者 贾平凡

四月十三日，抗议者在日本东京的首相官邸外反对福岛核污水排入大海。

新华社\美联

当地时间4月13日，日本政府召开内阁会议，正式宣布将福岛核废水排放入海。不顾国内外质疑和反对，未经与周边国家和国际社会充分协商，单方面决定将百万余吨核废水倾倒入太平洋，日本的“一意孤行”无疑将打开“潘多拉魔盒”，为人类带来灾难。面对日本政府这一决定，日本国内民众和部分相关国家提出强烈反对，但美国国务卿布林肯竟然感谢日本的“努力”，西方媒体大多选择沉默。日本核废水为何要排放入海？危害究竟有多大？国际社会该如何应对？这些问题不仅关系到海洋生态环境保护，更事关人类社会永续发展。

“损人不利己”

福岛核废水将被排放入海的决定正式宣布后，立即招致日本国内外一片反对之声。

据日本放送协会（NHK）4月13日报道，日本主要在野党——立宪民主党代表枝野幸男表示明确反对：“政府只会说‘安全，安全’，却不做具体说明，因此没法判断核废水到底该不该排放入海。缺乏具体的判断依据，没法不让人反对。”

另据日媒此前报道，福岛县民众4月11日自发举行游行集会，高举诸如“地球在哭泣”等标语，反对将核废水排入海中。福岛县民众代表、环保组织代表、产业界代表纷纷发言，质疑政府并未充分听取民意，单方面实行这一决定。

对于日方的这一决定，作为近邻的中韩两国表示强烈反对。

4月13日，中国外交部发言人赵立坚表示，日方在没有穷尽安全处置手段的情况下，不顾国内外质疑和反对，未经与周边国家和国际社会充分协商，单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核废水，这种做法极其不负责任，将严重损害国际公共健康安全和周边国家人民切身利益。

据韩联社报道，4月13日，韩国政府对日本决定核废水排海深表遗憾。韩国外交部召见日本驻韩大使，提出严正抗议。韩联社强调称，核废水排海一事可能持续30-40年，“即使污水经过处理，也会有氚残留。韩国、中国等周边国家都对此感到担忧。”

绿色和平组织也正在积极行动，目前该组织收集了来自日本和韩国的183754份请愿书，要求日本停止计划。

耐人寻味的是，对日本核废水排放入海一事，西方国家政府和媒体大多选择沉默，美国则明确表态支持日本。

当地时间4月12日，美国国务院发表声明称，日本政府向海中排放福岛核电站核废水的决定是透明的，做法似乎符合全球公认的核安全标准。

“损人不利己！”上海社科院国际问题研究所研究员、“国家海洋治理体系构建研究”项目首席专家胡志勇认为，日本政府的做法公然违背了联合国环境保护的相关规定，是蓄意破坏太平洋海域的生态环境的不义之举。目前，除了中国、韩国和部分国际组织公开反对日本排放核废水的做法外，西方媒体普遍回避这一问题。美欧等西方国家的双重标准显而易见。

“快刀斩乱麻”

今年，距离2011年东日本大地震和福岛核事故发生已过去10年。10年来，大量无法处理的核废水，一直是悬在日本上空的“达摩克利斯之剑”。

福岛核电站核废水主要有3个来源：反应堆原有的冷却剂、事故后为持续冷却堆芯而新注入的水、大量渗入反应堆的地下水及雨水等。

据日媒报道，当前，东京电力公司采用“边截流边治理”的方式处理核废水问题，一边在核电机组厂房周边设置地下汲水井，用截流的方式减少地下水流入，一边使用多核素去除设备（ALPS），清除核废水中的放射性物质。由于现有技术无法有效去除核废水中具有放射性的氚，含氚污染水被存储在大型储水罐内。

其实，“日本拟排福岛核废水入太平洋”这个话题已讨论多年。

“对日本而言，这是最简单易行又经济节俭的办法。”外交学院国际关系研究所教授周永生表示，电解法、化学还原法、蒸馏法和地层空洞掩埋法等处理办法，除了需要长期的技术攻关外，还需要很高的造价。日本政府不愿意付出巨额成本。对核废水入海的决定，日本政府态度早已明确，只是迫于舆论压力一直未实施。这次日本政府想快刀斩乱麻，尽快付诸行动。

福岛核废水储存量告急是重要原因之一。据《朝日新闻》报道，目前，东京电力公司在核电站附近修建了约1100个储水罐，总容量约为137万吨，已储存了约120万吨废水，储水罐的容量也将在2022年夏天达到饱和状态。

为安抚国际社会，日本政府正极力宣传排放的安全性。东京电力公司称，绝大部分放射性物质经精密的过滤程序后都可以清除，在核废水入海前，还会进行二次处理，把废水里氚的浓度稀释到日本国家标准的1/40。

“这是一种自欺欺人和掩人耳目的说法。”周永生表示，核废水中的放射性物质并不会因为稀释而减少。如此大规模、超浓度的核废水排放入海在国际上没有先例。福岛第一核电站产生的核废水有别于核电站正常运行过程中排放的含氚废水。两者之间存在本质差异，不能混为一谈。该核电站的不少核废水接触过堆芯熔毁的核燃料，水中所含放射性物质成分极其复杂，其中氚以外的放射性物质能否彻底清除令人怀疑。

“日本核废水排入大海的危害巨大。”胡志勇分析，一是污染海洋生物，可能改变海洋生物基因结构，并危害人类健康；二是危害太平洋这一世界重要航道的安全，威胁过往船舶人员的身体健康；三是将重创深海鱼业养殖与捕捞，产生连锁反应，导致全球涉及海鲜产品类的服务业衰落。

“便宜却危险”

德国海洋科学研究机构指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从核废水排放之日起57天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延全球海域。

《韩国时报》以“便宜却危险”为题批评过日本政府这一计划，指出这是一场“破坏海洋生态系统环境的灾难”。

“当前，对日本的核废水排放问题，美欧国家大都采取‘事不关己，高高挂起’的态度。但实际上，全球的各大海洋都是相通的。这是西方国家现实主义政治的一种表现。”周永生表示，现在保持沉默的美欧国家人民和后世子孙，未来必将承担沉重的代价。

国际原子能机构专家组评估报告明确指出，如果福岛核电站含氚废水排入海洋，将对周边国家海洋环境和公众健康造成影响，同时现有经过处理的废水中仍含有其他放射性核素，需进一步净化处理。

4月13日，在答记者问时，赵立坚表示，海洋是人类共同财产。福岛核电站事故核废水处置问题不只是日本国内问题。我们强烈敦促日方认清自身责任，秉持科学态度，履行国际义务，对国际社会、周边国家以及本国国民的严重关切作出应有回应。日方应重新审视福岛核电站核废水处置问题，在同各利益攸关国家和国际原子能机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动排海。

韩国政府也表示，核污水处理方法不应由日本单独决定，具体处理措施必须经过国际社会的充分科学验证。

“根据《联合国海洋法公约》，日本政府如果将核废水排入海洋，将构成典型的海洋环境污染行为，不仅有违于国际道义，也应承担相应的国际法责任。”周永生表示，但当前，相关的国际公约规定都比较含糊，也没有明确的责任规定。但如果日本执意要将核废水排入大海的话，国际社会必须对其进行长期追究，并提出赔偿要求。

“国际社会应共同积极应对日本将核废水排放入海事件。”胡志勇认为，环太平洋国家应一道向联合国等相关机构提起公诉，迫使日本政府改变这一决定，采取更专业的措施处理核废水。

(责编：岳弘彬、程宏毅)