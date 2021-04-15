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阿富汗总统表示尊重美国撤军决定

2021年04月15日05:45 | 来源：新华网
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新华社喀布尔4月14日电（记者史先涛）阿富汗总统加尼14日表示，阿富汗政府尊重美国政府有关今年9月11日前撤出驻阿美军的决定。

美国总统拜登当天在白宫宣布，美军将于5月1日开始从阿富汗有序撤离，美军以及北约驻阿军队将于9月11日前撤出。

加尼表示，他当天与拜登通电话，讨论了美国从阿富汗撤军的决定。他说，阿富汗政府尊重美方的决定，并将在阿富汗和平进程中继续与美国及北约保持合作。阿富汗国防与安全部队完全有能力捍卫自己的国家和人民。

阿富汗国民议会人民院议长拉赫马尼14日对美国撤军表达了担忧。他认为，国际部队目前从阿富汗撤军的条件还不成熟，阿富汗局势有可能进一步恶化甚至陷入内战。

阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德同日表示，如果美国违反2020年2月底在卡塔尔首都多哈签署的和平协议，未能如期在5月1日前撤出驻阿美军，阿富汗现存问题将会恶化，不遵守协议的一方将要承担责任。

美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。美国政府与塔利班2020年2月底签署协议，美方承诺在135天内把驻阿美军从大约1.3万人缩减至8600人，剩余的美军和北约军队将于今年5月前撤出。塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。拜登上月曾表示，美国“很难”在上届政府承诺的5月1日期限前全部撤军。塔利班当时警告美国，不要违反5月1日前撤军的承诺，否则塔利班方面将做出反应。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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