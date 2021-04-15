人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

拜登宣布驻阿富汗美军将于9月11日前撤出

2021年04月15日05:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿4月14日电（记者刘品然）美国总统拜登14日宣布，驻阿富汗美军将于今年9月11日前撤出，以结束美国历史上最长的战争。

　　拜登当天在白宫发表讲话说，美军将于5月1日开始有序撤离，美军和北约盟友军队将于9月11日前撤出。他表示，美国在阿富汗战争中已完成反恐目标，“是时候结束这场美国最长的战争，是时候让美军回家了”。

　　拜登说，虽然美国将不会在军事上介入阿富汗，但在外交和人道主义方面的工作仍会继续。美国将继续支持阿富汗政府，向阿安全部队提供支持，并支持阿富汗政府与塔利班之间的和谈。他同时表示，塔利班若在美军和盟友军队撤出过程中向其发动袭击，美军将采取一切手段予以自卫。

　　拜登当天还说，有近2500名美军在阿富汗战争中身亡，超过两万名美军受伤。在结束讲话后，拜登前往弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓吊唁在战争中阵亡的美军。

　　另据白宫发表的声明，拜登当天与阿富汗总统加尼通电话，双方讨论了在美军撤出后两国保持强有力伙伴关系的承诺。拜登表示，美国将继续向阿富汗人民提供发展、人道主义和安全援助。

　　美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。美国政府与阿富汗塔利班2020年2月底签署协议，美方承诺在135天内把驻阿美军从大约1.3万人缩减至8600人，剩余的美军和北约军队将于今年5月前撤出。塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。拜登上月曾表示，美国“很难”在上届政府承诺的5月1日期限前全部撤军。塔利班当时警告美国，不要违反5月1日前撤军的承诺，否则塔利班方面将做出反应。

　　据美国官方数据，目前在阿富汗的美军约有2500人。另据美国媒体报道，阿境内还有未公开证实的约1000名美特种部队士兵，此外还有约7000名依赖美军后勤和安全支持的北约驻军。

(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部