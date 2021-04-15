新华社华盛顿4月14日电（记者刘品然）美国总统拜登14日宣布，驻阿富汗美军将于今年9月11日前撤出，以结束美国历史上最长的战争。

拜登当天在白宫发表讲话说，美军将于5月1日开始有序撤离，美军和北约盟友军队将于9月11日前撤出。他表示，美国在阿富汗战争中已完成反恐目标，“是时候结束这场美国最长的战争，是时候让美军回家了”。

拜登说，虽然美国将不会在军事上介入阿富汗，但在外交和人道主义方面的工作仍会继续。美国将继续支持阿富汗政府，向阿安全部队提供支持，并支持阿富汗政府与塔利班之间的和谈。他同时表示，塔利班若在美军和盟友军队撤出过程中向其发动袭击，美军将采取一切手段予以自卫。

拜登当天还说，有近2500名美军在阿富汗战争中身亡，超过两万名美军受伤。在结束讲话后，拜登前往弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓吊唁在战争中阵亡的美军。

另据白宫发表的声明，拜登当天与阿富汗总统加尼通电话，双方讨论了在美军撤出后两国保持强有力伙伴关系的承诺。拜登表示，美国将继续向阿富汗人民提供发展、人道主义和安全援助。

美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。美国政府与阿富汗塔利班2020年2月底签署协议，美方承诺在135天内把驻阿美军从大约1.3万人缩减至8600人，剩余的美军和北约军队将于今年5月前撤出。塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。拜登上月曾表示，美国“很难”在上届政府承诺的5月1日期限前全部撤军。塔利班当时警告美国，不要违反5月1日前撤军的承诺，否则塔利班方面将做出反应。

据美国官方数据，目前在阿富汗的美军约有2500人。另据美国媒体报道，阿境内还有未公开证实的约1000名美特种部队士兵，此外还有约7000名依赖美军后勤和安全支持的北约驻军。

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