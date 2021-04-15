新华社东京4月14日电（记者姜俏梅）日本执政的自民党和公明党14日分别召开“3·11”地震复兴加速化本部会议，讨论政府日前决定将东京电力福岛第一核电站核废水排放入海的问题，会议上对政府这一决定表示不满和抱怨的声音层出不穷。

在自民党会议上，有参会人员建议除了通过第三方检查确保核废水安全性以外，还要求有关方面向国际社会传达正确信息。会议本部长额贺福志郎表示，他们今后将继续讨论核废水排放入海问题，并将有关意见汇总到将于今年夏天制定的震灾重建第十次建议中提交政府。

出席公明党地震复兴加速化本部会议的人士当天表示，并不认可政府将核废水排放入海的决定，认为政府在作出这一决定前对国民解释不够充分。会议认为，这一决定尚未得到渔业相关人员的理解，政府应该履行说明责任。此外，会议还要求政府制定措施防止“风评被害”（意指企业信誉和利益受到坊间传闻伤害），一旦发生“风评被害”应负责解决。会议事务局长高木阳介在会后对记者表示，公明党并不认可核废水排放入海决定。

日本政府13日召开有关内阁会议，正式决定将福岛第一核电站上百万吨核废水经过滤并稀释后排入大海，排放将于约2年后开始。

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