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丹麦宣布停用阿斯利康新冠疫苗

2021年04月14日23:35 | 来源：新华网
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　　新华社哥本哈根4月14日电（记者林晶）丹麦国家卫生局与药品管理局14日召开联合新闻发布会，宣布将英国阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发的疫苗从国家新冠疫苗接种计划中移除。丹麦成为第一个宣布停用阿斯利康疫苗的国家。

　　因多人接种后不久出现血栓并出现至少1例致死病例，丹麦自3月11日起已暂停接种这一疫苗。

　　国家卫生局主任布罗斯特伦在发布会上说，丹麦基于科学研究结果做出综合评估，接种阿斯利康疫苗与严重副作用间“存在真实风险”，因此决定将该疫苗从新冠疫苗接种计划中剔除。

　　布罗斯特伦同时强调，丹麦同意此前欧洲药品管理局关于阿斯利康疫苗“利大于弊”的评估，宣布停用是一个困难的决定，将影响全国推进疫苗接种。但目前丹麦疫情管控得力，并且辉瑞和莫德纳等疫苗供应尚足。

　　据国家血清研究所14日数据显示，目前丹麦已有995672人接种了至少一剂新冠疫苗，占总人口比重的17%，其中超过14.9万人接种过至少一剂阿斯利康疫苗，占接种总人数的15.1%。

　　由于阿斯利康疫苗需要接种两剂，丹麦药管局表示，将为已接种过第一剂阿斯利康疫苗人群提供其他疫苗作为替代。

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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