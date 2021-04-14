新华社东京4月14日电（记者华义）日本14日新增新冠确诊病例超过4000例，创下3月22日解除紧急状态以来的新高，也是时隔约两个半月后单日新增病例再次超过4000例。专家建议有必要根据情况尽早宣布紧急状态。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间14日20时30分（北京时间19时30分），日本当日新增确诊病例4312例，累计517013例；新增死亡病例34例，累计9511例。其中东京都新增确诊病例591例，而大阪府新增确诊病例1130例，已连续两天超过1000例。大阪府决定，原则上要求大学在线授课、中小学等暂停课外活动。

目前日本已有东京都、大阪府等6地采取“蔓延防止等重点措施”，此外还有4个县也计划要求政府宣布“蔓延防止等重点措施”。“蔓延防止等重点措施”是今年2月日本修订《新型流感等对策特别措施法》时新设的一个疫情应对级别，当疫情有扩大迹象时，为避免进入紧急状态而实施，其具体措施参照紧急状态，但力度和范围较小。

日本医师会会长中川俊男14日说，大阪府等地的疫情已属于“第四波”，有必要根据情况尽早宣布紧急状态。日本政府新冠疫情专家小组组长尾身茂14日也表示，现在的疫情“可以说是第四波”，他还建议从疫情较轻的地区向大阪府支援医护人员。

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