人民网北京4月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

总台央视记者：我们注意到，在昨天李克强总理出席的同美国工商界领袖视频对话会上，美国工商界代表团表示，避免冲突对抗、推动美中关系重回建设性轨道，符合双方共同利益。经贸合作是美中关系的基石，“脱钩”将对美中两国和全世界带来巨大不稳定因素。外交部对此有何评论？

赵立坚：这至少说明了三点：第一，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，是中美两国的主流民意；第二，中美经贸关系的本质是互利共赢，中美要合作、不要脱钩，要对话、不要对抗是美国工商界的强烈呼声；第三，中国的发展进步具有长期的确定性，美国工商界与中国的合作热情没有变，对中国发展前景和市场机遇的信心没有变。

我愿强调的是，中美经贸关系有着强大根基和韧性。去年在多重冲击背景下，中美两国贸易额逆势增长，这表明双方合作的条件和机遇是客观存在的，开展经贸合作是互有需要的。作为一个拥有14亿人口、9亿劳动力资源、1.2亿市场主体的发展中大国，中国市场的潜力不可限量，中美经贸合作前景可期。中国乐见美国在华企业获得更大成功，将一如既往地欢迎美国和世界各国企业积极参与中国改革开放和现代化进程，为各国企业在华投资兴业提供协助和便利，做大共同利益的蛋糕，维护产业链供应链安全稳定，更好实现互利共赢。

彭博社记者：第一个问题，美国总统气候问题特使约翰·克里将于今日抵达中国开始访华，讨论降低碳排放问题。你能否提供更多信息？他此访将会见谁？第二个问题，美国一个代表团将访问台湾，并与台湾“总统”蔡英文见面。中方对美代表团访台有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，中国生态环境部已经就此发布了消息。应中方邀请，美国总统气候问题特使约翰·克里于4月14日至17日访华。期间，中国气候变化事务特使解振华将同克里在上海举行会谈，就中美气候变化合作、《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会等交换意见。

关于第二个问题，首先我想说明，蔡英文只是中国的一个地方领导人。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯、明确的。中方已就美政府高层派员赴台活动向美方提出严正交涉。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止任何形式的美台官方往来，慎重处理涉台问题，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免给中美关系和台海和平稳定造成进一步严重损害。

追问：你刚才说克里会与解振华举行会谈，对吗？

赵立坚：对。

《北京日报》记者：昨天，日本政府正式决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水，韩国方面就此召见日本驻韩大使，表示严正抗议。俄罗斯也表示严重关切，称日方应展现透明和责任感。欧盟委员会发言人称，日方应在充分履行国家和国际义务的情况下确保任何排放的绝对安全。但我们注意到，日本个别官员表示“这些水喝了也没事”。美方还感谢日方保持透明的努力。中方对此有何评论？

赵立坚：日本媒体称，日方排海工作预计两年后开始，将持续30年，拟排放核废水超过百万吨。排放数量之大、持续时间之长、涉及地域之广、风险等级之高前所未有。这里我提出三个问题，希望日方回答。

第一，日方真的听到了国内外的质疑和担忧吗？日本执政党一些议员表示，核废水应长期储存而非一排了之，现在作决定欠考虑。日本渔业协会发表抗议声明称，政府决定将给渔业带来沉重打击，“绝对无法接受”。昨天日本东京、福岛多地发生抗议游行，当地民众打出“海洋在哭泣、鱼类在哭泣、地球在哭泣”等标语。

除了中国、韩国、俄罗斯、欧盟外，311个环保团体向日方表示坚决反对。绿色和平组织日本办公室气候与能源项目主任称，尽管日本有技术、有条件建更多储存罐，却选择把核废水倾入太平洋。日方决定无视生态环境，完全是不正义的。

第二，日方此举真的符合国际法吗？日方决定将开创严重核事故处理后废水向海洋排放的先例。日本是《联合国海洋法公约》缔约国，应当知道《公约》有关规定。根据《公约》，各国应采取一切必要措施，确保在其管辖或控制范围内的事件或活动所造成的污染不致扩大到行使主权权利的区域之外。但由于洋流、量级、洄游鱼类等因素，日本核废水排海将不可避免造成跨境影响。根据《联合国海洋法公约》《尽早通报核事故公约》《核安全公约》等，日本还须承担通知并充分协商、环评监测、采取预防措施确保危险最小化、保障信息透明等国际义务。日方承担这些义务了吗？

有人说日方作出决定征得了美方的“许可”。我要强调的是，美国的“许可”不等于国际社会的认可。美方居然还对日方表示了“感谢”。既然美方重视环境问题，就应该切实负起责任，从维护海洋环境和人类健康安全出发，敦促日方以诚实、科学、负责任的态度，慎重对待福岛核电站事故核废水处置问题，而不是不分是非、不讲原则，采取双重标准。

第三，日方拟排放的核废水真的符合国际标准吗？国际原子能机构专家组评估报告明确指出，福岛核电站现有经过处理的含氚废水中仍含有其他放射性核素。据东京电力公司统计，核废水中共含有62种放射性核素。2018年8月，环保人士经过分析东京电力公司发布的数据发现，处理后的核废水远远不止残留氚，其中2017年度的核废水有60次碘129严重超标。核废水中还存在锶90严重超标的问题。据媒体报道，加拿大已经在其西海岸的三文鱼身上检测到铯134放射性元素。在美国夏威夷海域，放射物含量的水平已经达到先前的两倍，有关迹象都表明日本福岛核污染可能已经扩散到北美地区。

海洋不是日本的垃圾桶，太平洋不是日本的下水道。日方处理核废水不应让全世界买单。至于你提到日方个别官员称“这些水喝了也没事”，那请他喝了再说。日本水俣病殷鉴不远，当地受害民众的伤痛还未抚平。日方不应忘却历史悲剧，更不应揣着明白装糊涂。我们强烈敦促日方认清自身责任，秉持科学态度，履行国际义务，对国际社会、周边国家以及本国国民的严重关切作出应有回应。日方应重新审视福岛核电站核废水处置问题，在同各利益攸关国家和国际原子能机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动排海。中方保留进一步作出反应的权利。

澎湃新闻记者：近日，美国联邦调查局前翻译埃德蒙兹（Sibel Edmonds）2015年的一段涉疆采访视频曝光。她在视频中称，我们宣称新疆少数民族没有自己的土地，说中国在屠杀、折磨他们。我们要在那里安插军事基地。但我们从不在乎这些百姓，因为人民不属于我们的利益范围，除非他们可以被利用，可以达到我们的目的。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了这段引发极大关注的视频。今天我为大家准备了这则视频，请大家先观看（现场播放视频）。

此前，我的同事在这里给大家播放了美国前国务卿鲍威尔办公室主任威尔克森2018年8月在罗恩·保罗学院的讲话视频，他毫不遮掩地表示，“我们在阿富汗驻军的第三个原因就是中国新疆有2000万维吾尔族人。中情局想破坏中国的稳定，最好的办法就是制造中国的动荡。如果中情局能够利用好这些人，与他们一起不断地刺激北京，这样就无需外力，直接从内部搞垮中国。”我不知道这是美国一些人说漏了嘴，还是他们内心的真实独白，但这两则视频就是他们对新疆步步紧逼、招招下作的呈堂证供，就是美反华势力借涉疆“世纪谎言”实施“祸乱新疆、以疆制华”阴谋的有力证据。

曾有记者问我们，有没有美国搞“以疆制华”阴谋的证据？除了上述我提到的两则视频外，我再和大家分享几个事实：

美国国家民主基金会（NED），就是那个资助炮制涉疆谎言的机构，2020年12月10日通过官方推特自曝，他们从2004年开始就一直在为新疆的分裂势力提供大量资金支持。有图有真相（现场展示图片）。

大家注意到，上面地图里新疆和中国其他省份的颜色不一样。你们见过这个图案吗？这面旗帜就是“东伊运”的旗帜。美国国家民主基金会还通过网站披露，来自所谓“东突厥斯坦”的“世界维吾尔大会”是该基金会资助的对象。

大家可以看一看这个网页截图（现场展示图片）。在红色标记右方写的是什么字？写的是“东突厥斯坦”！世界上有谁把新疆称作“东突厥斯坦”？

至于NED，谁都知道它是美国政府的“白手套”，背后有美国政府、国会进行资金支持。NED何止在新疆支持动乱？它在中国香港，在世界各地都在干着见不得光的勾当。

也是去年，美国驻土耳其大使会见当地的“东突”组织头目。联想到刚才播放的前FBI员工涉疆采访视频中提到的，“一些‘短剑行动’的特工将新疆人偷运出境，对他们进行训练，分配武器，再把他们派回中国”，我们不禁要问，美国驻土耳其大使同反华分子会见谈了什么？什么是“短剑行动”？美国的目的是不是“祸乱新疆”？

刚才我提到的不过是美方系统性实施“以疆制华”阴谋证据中的沧海一粟、冰山一角。美方对新疆污蔑抹黑，请拿出证据来！美方毫无底线地编造涉华谎言，请用事实说话！我们有理由相信，越来越多美西方反华势力“以疆制华”的证据会被更多“良心媒体”和有识之士披露出来。我们坚信，所有涉疆谎言谣言都将被事实和真相戳穿。美方应该停止对中国的无端指责和造谣污蔑，停止借涉疆问题干涉中国内政。任何妄图破坏新疆和谐稳定、遏制中国发展的图谋都不会得逞。

新华社记者：据报道，2日，喀什地区中级人民法院受理了新疆莎车雄鹰纺织有限责任公司起诉郑国恩名誉权纠纷案件。该公司请求法院依法判令郑国恩停止侵害、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉，并赔偿企业损失。外交部对此有何评论？

赵立坚：郑国恩的所谓涉疆“研究成果”是赤裸裸的谣言，此前我们已多次对此进行揭批。郑国恩的涉疆谣言不仅仅损害了新疆合法经营的企业和通过辛勤劳动脱贫致富的民众的利益，更使中国民众和国际社会进一步认清了郑国恩及其背后势力的丑恶嘴脸。

中国是法治国家，新疆维吾尔自治区有关企业拿起法律武器对郑国恩提出起诉，反映出中国民众的法治意识和维权意识增强，我们对此表示支持。这件事也大快人心。

相信随着诉讼案的不断推进，郑国恩炮制谣言的卑劣行径也将更多地曝光在中国民众和国际社会面前，郑国恩及其背后邪恶反华势力破坏新疆地区安全稳定、阻碍中国发展壮大的图谋也将会加速破产。

总台国广记者：厄瓜多尔总统选举第二轮投票97.6%选票的计票结果显示，右翼政党创造机会运动—基督教社会党联盟候选人拉索以52.5%的得票率领先，厄全国选举委员会表示计票结果“不可逆转”。拉本人已宣布胜选，希望联盟候选人阿劳斯则承认败选。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到厄瓜多尔近日顺利举行大选，对拉索先生当选总统表示祝贺。相信在拉索总统领导下，厄瓜多尔在国家发展道路上将取得新的成就。中方期待同厄新一届政府共同努力，持续深化双边政治互信，加强各领域友好交流合作，推动中厄全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

路透社记者：韩国总统文在寅要求政府官员研究如何将日本向海洋排放福岛核电站废水的决定提交国际海洋法法庭。中国是否会考虑与韩国一道这么做？

赵立坚：中方已多次表明在日本排放核废水问题上的立场。我们注意到韩方的有关举措，希望日本重视国际社会的关切。

《北京青年报》记者：4月11日，伊朗原子能组织发言人称，伊朗纳坦兹核设施电力系统当日发生“意外事故”。该组织主席萨利希谴责这一破坏行动是“核恐怖主义”。中方对此有何评论？

赵立坚：中方强烈谴责对伊朗纳坦兹核设施的破坏行径。攻击核设施性质十分严重，可能造成难以预估的后果，中方对此坚决反对。

中方坚定主张通过政治外交手段解决伊核问题。当前，伊核局势处于关键节点。当务之急是推动伊核全面协议早日重返正轨，确保各方正当合法权益。我们希望各方都能为此创造有利氛围和必要条件。

日本读卖新闻记者：联合国教科文组织预计这周将决定改变世界记忆项目相关审查制度。中方如何看待此次决定？

赵立坚：中方赞赏联合国教科文组织为推动世界记忆项目综合改革作出的努力，希望在此基础上尽快恢复世界记忆项目运转，也希望相关各方共同秉持本组织和本项目宗旨，加强团结合作，共同推动世界记忆项目的健康发展，为促进世界和平发挥应有作用。

俄新社记者：第一个问题，美国国家情报总监办公室年度全球威胁评估报告称，俄罗斯仍然是美国在航天领域的关键竞争对手，但中国正致力于赶超美国的航天实力，以便获得相关经济、军事利益和声望。中方对此有何评论？第二个问题，报告还显示，美国情报部门认为中国对加入限制其扩充核武库的军控条约不感兴趣。报告还称，中国意图在未来十年里将其核武库规模扩大至少一倍。中方对此有何回应？能否确认中方是否有类似计划？

赵立坚：关于第一个问题，中方注意到这一报告，报告有关内容片面解读中国的航天能力发展，炮制所谓“中国外空威胁论”，其实质是为美国谋求称霸外空制造借口，是美国固守冷战思维、渲染大国竞争、转嫁自身责任的又一具体表现。

事实上，美国才是当前外空安全的最大威胁。美国公然将外空界定为“新的作战疆域”，成立外空军和外空司令部，研发和试验具有进攻性的反空间系统，并计划在外空部署反导拦截器，不断加剧外空武器化和战场化趋势，挑动外空军备竞赛。美国还长期消极抵制外空军控国际进程，反对谈判达成具有法律约束力的外空军控条约，甚至独家阻挡联合国防止外空军备竞赛问题政府专家组达成报告。

中国合理、稳步探索外空，是为满足国家经济、社会、科技和安全等需要，也是为人类空间科技探索和发展做贡献。有关能力不对任何国家构成威胁，也不违反现有国际义务。与此同时，中国积极在外空领域践行构建人类命运共同体理念，一贯主张和平利用外空，反对外空武器化和军备竞赛，主张国际社会尽早谈判达成外空军控条约。中国同俄罗斯一道，于2008年向裁谈会提交了外空军控条约草案，为国际社会谈判外空军控条约提供了良好基础。

确保外空和平利用，防止外空武器化和军备竞赛，不仅符合各国共同利益，也是各国共同责任。美方应切实担负起大国责任，检视自身的消极举动，停止鼓噪所谓“中国外空威胁”。美方应与国际社会一道，认真致力于防止外空武器化和军备竞赛，为维护外空持久和平与安全做出应有的贡献。

关于第二个问题，中国的核裁军政策一贯且明确。我们积极主张并倡导最终全面禁止和彻底销毁核武器，始终恪守任何时候、任何情况下不首先使用核武器，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国核力量始终维持在国家安全需要的最低水平。在当前形势下，中国发展和保留有限的核力量是维护国家安全的需要，是慑止核战争的需要，是维护世界和平稳定的需要。

反观美国，美国近年来投入巨资升级“三位一体”的核力量，发展低当量核武器，降低核武器使用门槛，并为他国量身订制核威慑战略，不断推进部署导弹防御系统，严重损害全球战略稳定。众所周知，美国是拥有世界上最庞大、最先进核武库的国家。美方应切实履行核裁军特殊优先责任，进一步大幅、实质削减核武器，为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

美国有些人、有些机构不断渲染各种版本的“中国军事威胁论”，这十分无聊，也完全是别有用心，中国坚决反对。如果美国这家情报机构真正关心核威胁问题，我奉劝它好好研究一下美国的核武库和核政策给世界带来的威胁，并及时发布报告。

《中国日报》记者：据了解，中国已足额向联合国缴纳2021年会费。你能否介绍有关情况？

赵立坚：今年是中国恢复在联合国合法席位50周年，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系、支持联合国在国际事务中发挥重要作用的信念始终如一。作为最大的发展中国家、安理会常任理事国、联合国第二大会费与维和摊款国，中国认真履行对联合国的财政义务，已于4月13日全额缴纳今年联合国会费，以实际行动践行多边主义，体现了对联合国的支持。

财政是联合国治理的基础和重要支柱。及时、足额缴纳会费是联合国会员国应尽的责任和义务，大国尤其要做表率。多边主义是干出来的，不是吹出来的。我们敦促有关国家及时、足额、无条件缴纳联合国会费，保障联合国正常开展工作并履行授权，以实际行动兑现对多边主义的承诺。

日本广播协会记者：你刚才发布了中方将同美国总统气候问题特使举行会谈的消息。请问中方对这次会谈的成果有什么期待？

赵立坚：目前我没有可以向你提供的信息。

法新社记者：伊朗宣布将把浓缩铀丰度提升至60%。中方对此有何评论？

赵立坚：当前伊核问题处于关键节点。中方敦促所有相关方保持冷静克制，坚持有关维护伊核问题全面协议的共识，避免采取加剧局势紧张的行动。当务之急是应推动美方尽快无条件重返全面协议并解除所有相关制裁，为推动全面协议重回正轨创造条件。

路透电视台记者：你刚才宣布克里和解振华将在上海举行会谈。此次面对面会谈由中方提出还是美方提出？中方对此次会谈成果有何预期？此次会谈是否会增加中美元首面对面会见的可能性？

赵立坚：我可以告诉你的是，克里特使是应中国生态环境部邀请访华的。如果你感兴趣，可以向生态环境部询问。

(责编：刘叶婷、刘慧)