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国际观察:移民被困美墨边境，美国再欠"人权债"

陈籽
2021年04月14日20:02 | 来源：人民网-国际频道
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一段令人揪心的视频这几天在海外社交媒体上流传：一个小男孩茫然无措地独自走在美国得克萨斯州的沙漠中。“能帮帮我吗？我和一群人一起来的，但他们丢下了我，我找不到他们了。” 一见到人，他就哭了出来，“可能会有人绑架我，我很害怕。”

被抛弃在沙漠中的男孩。美国媒体报道截图

这个说着西班牙语的男孩，是近期涌入美国的移民之一。3月，美国海关与边境保护局在美墨边境拦截非法移民17.2万人，其中包括无人陪伴的未成年人近1.9万，创下历史新高。这些儿童要么独自游荡面临危险，要么挤在收容所苦不堪言。据《纽约时报》文章描述，超过500名儿童被塞进仅可容纳32人的、用塑料墙板隔开的房间里。他们盖着铝箔制的应急毯，挤坐在地垫上，数日不见阳光。许多人已被羁押超过法律规定的72小时，可何时离开此地仍遥遥无期。

“沙漠孤儿”“笼中的儿童”并不是美国今日才出现的人权危机。数据显示，近几年被美国政府拘留的266000名移民儿童中，有25000多人被拘留超过100天，近1000人在难民收容所度过一年多时间，多人被拘留超过5年。在这个自诩“制度最先进”“经济最富足”、动辄喊叫“人道主义”的国家，为何移民儿童的问题经年难改？

美国《一周》周刊网站刊登的一幅漫画，透露出玄机。画面中，“拜登边境危机”替代“特朗普边境危机”，出现在美墨边境墙边的牌子上。而代表共和党的大象开心地表示，“问题解决了”。对照现实，该漫画称得上一幅写实之作。在共和党议员泰德·克鲁兹眼里，本轮边境非法移民和难民的涌入，“是拜登（民主党）政府失败政策的直接后果”。而白宫则称，正在努力修补上届共和党政府遗留的破碎移民体系。事实上，将当前问题归咎于前任是美国政客一贯玩弄的伎俩。

为了解决问题，美国欲借助移民来源国。白宫12日宣布，根据美国与墨西哥、洪都拉斯和危地马拉达成的协议，这三个拉丁美洲国家将临时向各自边境增派安全部队，以堵住涌向美国的移民。

此举或许能解美国政客的燃眉之急，但却很难改变这些移民的人生。《金融时报》指出，许多移民本身就是为了逃避贫困、暴力和腐败。美国国会众议员奥卡西奥-科尔特斯一语道破另一层真相：正是美国几十年来对中美洲邻国的外交政策导致这些国家的贫困、暴力和动荡，使得来自这些国家的绝望的移民不断涌向边境，“这种情况不断发生是美国政策的失败”。

“人权教师爷”难解反噬自身的人权危机。面对真实的人道主义灾难，美国只能甩锅给反对党或其他国家。“美式人权”看上去很美，实际上却是个经不起触碰的肥皂泡。只有那些颠沛流离的童年，在推诿拉锯中反复承受着伤痛和苦难。

(责编：刘叶婷、刘慧)

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