韩国民众日本在驻韩使馆前举行抗议活动。裴埈基摄

人民网首尔4月14日电 （周玉波、杨帆）日本政府13日宣布，日本内阁会议正式决定将上百万吨福岛第一核电站的核废水排入海洋。消息一出，韩国各界反对声浪不断，不少专家称这种处理方式存在极大隐患。4月14日，众多韩国民众聚集在日本驻韩大使馆前举行抗议活动。

韩国正义党院内代表姜恩美接受采访。裴埈基摄

韩国正义党院内代表姜恩美在接受采访时表示，日本的这一行为相当于向海洋投入了一个大规模杀伤性武器，会给全人类带来伤害。她呼吁更多的国家和相关国际组织采取行动，阻止日本政府的这一行为。

韩国民众日本在驻韩使馆前举行抗议活动。裴埈基摄

韩媒表示，针对日本排放核废水入海一事，中方坚决反对日本在没有与周边国家及国际社会协商的情况下将核废水“一倒了之”，美方则支持日本的决定。两国的表态清楚地反映了各自的立场和主张，截然不同的态度也引发了韩国社会的广泛讨论。

首尔大学原子核工程系教授徐均烈在接受媒体采访时表示，从核废水在海洋中的扩散路径模拟图中可以看出，太平洋将被大面积污染。同时，核废水中可能含有大量未知的放射性元素，日本政府也许根本没有进行妥当的处理就准备排放，核废水在几十年甚至几百年间都会影响海洋生态环境，所以这显然是不合适的。日本政府应该考虑在自己的国土上进行填埋或用其他方式处理，而不是倒进人类共有的海洋中。美国支持日本排放核废水入海，是出于政治考虑，不符合科学判断。

(责编：刘叶婷、刘慧)