人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

韩专家：美国支持日本排放核废水入海是出于政治考虑

2021年04月14日19:42 | 来源：人民网-国际频道
小字号

韩国民众日本在驻韩使馆前举行抗议活动。裴埈基摄

人民网首尔4月14日电 （周玉波、杨帆）日本政府13日宣布，日本内阁会议正式决定将上百万吨福岛第一核电站的核废水排入海洋。消息一出，韩国各界反对声浪不断，不少专家称这种处理方式存在极大隐患。4月14日，众多韩国民众聚集在日本驻韩大使馆前举行抗议活动。

韩国正义党院内代表姜恩美接受采访。裴埈基摄

韩国正义党院内代表姜恩美在接受采访时表示，日本的这一行为相当于向海洋投入了一个大规模杀伤性武器，会给全人类带来伤害。她呼吁更多的国家和相关国际组织采取行动，阻止日本政府的这一行为。

韩国民众日本在驻韩使馆前举行抗议活动。裴埈基摄

韩媒表示，针对日本排放核废水入海一事，中方坚决反对日本在没有与周边国家及国际社会协商的情况下将核废水“一倒了之”，美方则支持日本的决定。两国的表态清楚地反映了各自的立场和主张，截然不同的态度也引发了韩国社会的广泛讨论。

首尔大学原子核工程系教授徐均烈在接受媒体采访时表示，从核废水在海洋中的扩散路径模拟图中可以看出，太平洋将被大面积污染。同时，核废水中可能含有大量未知的放射性元素，日本政府也许根本没有进行妥当的处理就准备排放，核废水在几十年甚至几百年间都会影响海洋生态环境，所以这显然是不合适的。日本政府应该考虑在自己的国土上进行填埋或用其他方式处理，而不是倒进人类共有的海洋中。美国支持日本排放核废水入海，是出于政治考虑，不符合科学判断。

(责编：刘叶婷、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部