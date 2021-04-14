新华社新德里4月14日电（记者胡晓明 张亚东）印度卫生部14日公布数据显示，印度单日新增新冠确诊病例184372例，创疫情以来新高，累计确诊13873825例；新增死亡病例1027例，累计172085例。这也是5个多月来印度单日死亡病例再次超过1000例。

印度单日新增新冠确诊病例数连创新高。官方数据显示，4月5日印度新增确诊病例今年以来首次超过10万例，7至11日连续突破11万、12万、13万、14万和15万，12日报告新增确诊超过16.8万例。

印度财政部长西塔拉曼13日晚说，虽然最近新冠病例激增，但政府并没有实施全国范围封锁的计划。西塔拉曼在与世界银行行长马尔帕斯进行视频通话时表示，目前印度政府采取了检测、跟踪、治疗、疫苗接种和个人防护这五项基本防控策略。

随着疫情快速反弹，新德里、孟买等大城市和马哈拉施特拉邦、哈里亚纳邦等多个地区宣布实施更严格的防控措施。

新德里市政府已宣布，本月6日至30日，新德里每天22时到次日5时宵禁。马哈拉施特拉邦首席部长撒克里13日表示，从14日至30日实施更严格的防控措施，包括禁止不必要的旅行、公共场合禁止5人以上聚集、餐馆仅提供外卖服务等。

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