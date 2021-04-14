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中韩举行海洋事务对话合作机制首次会议

2021年04月14日18:55 | 来源：新华社
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新华社北京4月14日电 中韩海洋事务对话合作机制首次会议14日以视频方式举行。

会议由中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮和韩国外交部东北亚局局长崔喜德共同主持。中国外交部、中央外办、国防部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、中国海警局等部门及韩国外交部、海洋水产部、国防部、产业资源通商部、海洋警察厅分别派代表与会。

会议在友好、务实的氛围中举行，双方就中韩海洋交流合作及共同关心的涉海问题广泛深入交换意见。双方一致认为，当前中韩关系健康稳定发展，启动两国海洋事务对话合作机制，有利于扩大两国海洋交流合作，丰富中韩战略合作伙伴关系内涵。

双方商定了机制框架和运行模式，介绍了各自海洋政策和治理情况，回顾并展望了两国涉海交流和务实合作，明确了下步合作方向和思路，同意深化涉海科技、环保、渔业、搜救、航运、防务及执法等领域交流合作。双方还就两国海域划界等问题交换意见，同意加强沟通协调，妥处敏感问题，增进相互信任，努力将黄海打造成为和平、友谊、合作之海。

双方对日本近日不顾国际社会特别是中韩两个重要邻国的反对，单方面决定将福岛核电站事故核废水排海事表示强烈不满。双方敦促日方务必在与国际机构和周边国家充分协商，并在有关国家和国际机构实质参与基础上，审慎处理福岛核废水问题。中韩双方将继续就此保持密切沟通协调，并愿同国际社会和地区国家一道采取必要措施和行动，共同应对这一国际挑战。

双方同意适时举行中韩海洋事务对话合作机制第二次会议。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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