新华社北京4月14日电（国际观察）美国侵犯人权五宗罪之四：干涉主义贻害世界

美国拜登政府就任后多次表态要将人权至于其外交政策的中心位置。不少国际政治分析人士对此的解读是，美国的“自由干涉主义”外交又回来了。

美国多年来打着“人权高于主权”的旗号，无视《联合国宪章》尊重国家主权和不干涉内政原则，以武力优势对别国大打出手，以秘密手段对别国实施政权更迭，以金融霸权对别国制裁禁运，这些近乎成瘾的恶习引发他国严重的人道主义危机。

借口人权发动战争

1999年3月，以美国为首的北约军队打着“避免人道主义灾难”的旗号，公然绕过联合国安理会，对当时的南斯拉夫联盟共和国进行了78天的持续轰炸，造成2000多名无辜平民丧生、6000多人受伤、近100万人流离失所、200多万人失去生活来源。北约军队还有意识地针对南联盟的基础设施进行定点打击以消除其抵抗决心。据塞尔维亚经济学家估计，轰炸造成的经济损失总额约为296亿美元。轰炸造成大量桥梁、公路、铁路以及2.5万户家庭、176处文化古迹、69所学校、19家医院和20个保健中心受损，150万名儿童无法上学。此外，北约军队至少使用了3.1万枚贫铀弹，导致该地区癌症和白血病发病率激增，并对当地和整个欧洲的生态环境产生长期的灾难性影响。

2011年，美国及其盟友又以利比亚平民将面临卡扎菲的“屠杀”为由在所谓“保护责任”的名义下对利比亚实施军事干预。但研究显示，正是这场“人道主义干预”最终带来大规模的人道主义危机。美国得克萨斯大学奥斯汀分校副教授阿兰·库珀曼此前在《外交》杂志撰文说，在北约干预之时，利比亚内战已接近结束，当时有约1000人身亡，而在北约干预后至少造成了额外1万人身亡，北约的干预将暴力致死人数增加了10倍。北约干预之后，利比亚长期处于动荡之中，经济社会崩溃，军阀部族混战，极端主义滋生，所引发的难民和非法移民问题到头来让西方社会自食其果。

随意更迭别国政权

对别国实施政权更迭是美国的“老本行”。在1801年至1805年的第一次巴巴里战争中，美国首次试图对外国敌对政府实施政权更迭，时任总统杰斐逊授权美国驻突尼斯领事威廉·伊顿与的黎波里领导人的流亡兄弟密谋推翻的黎波里政权。1953年，美国与英国情报机构在伊朗策动政变推翻了伊朗民选首相穆罕默德·摩萨台，继而扶植巴列维国王上台，不过这一看似成功的政变最终引发了1979年伊朗的反美革命。

除了敌对政府，美国甚至还对自己的盟友实施政权更迭，比如美国政府在1963年批准并策划了针对当时南越领导人吴庭艳的政变。当然，此次政变未能实现美方所希望的南越稳定，也没能挽救美国在越南战争中的失败。

此外，美国在冷战初期还秘密干预过法国、意大利的选举以确保右翼亲美势力当政。

美国波士顿学院副教授琳赛·奥罗克在其《隐蔽的政权更迭：美国的秘密冷战》一书中说，1947年至1989年间美国共实施了64次隐蔽的政权更迭行动以及6次公开行动。政权更迭也不仅仅是美国在冷战时期的政策产物。冷战结束后，美国还对海地、阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚、委内瑞拉等国采取政权更迭行动，而这些国家无一例外陷入政局动荡之中。

制裁封锁毫无人性

美国凭借其金融霸权对数十个国家实施制裁或禁运。美国财政部网站信息显示，美国目前有多达35种制裁项目。另据美国《大西洋月刊》网站报道，2014年，美国共对全球约6000个个人和实体实施制裁。这一数字在2019年进一步升至约8000个。

美国长期以来对古巴、伊朗、叙利亚等国以各种理由实施大规模制裁、禁运，造成严重的人道主义危机。在新冠疫情全球蔓延、威胁人类生命与健康福祉的重要时刻，美国却将针对多国的单边制裁频频加码，导致被制裁国家难以及时获得抗疫所需的医疗物资。

美国芝加哥洛约拉大学教授乔伊·戈登在《看不见的战争：美国和伊拉克制裁》一书中披露了1990年至2003年间由美国主导实施的对伊拉克极为严苛的制裁与封锁。戈登说，美国在这场制裁中经常不顾联合国安理会其他成员国以及联合国相关机构的反对，单方面决定制裁的性质和程度，造成伊拉克食品和药品严重短缺，最终导致灾难性的人道主义后果。诸多研究显示，制裁期间有至少50万伊拉克5岁以下儿童死亡，而若非制裁，他们的死亡本可避免。颇为讽刺的是，这场制裁最终以美国发动造成更大人道主义灾难的伊拉克战争而终结。

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