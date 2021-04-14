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中国足额缴纳2021年联合国会费

2021年04月14日15:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国4月13日电 （记者李晓宏）记者13日从中国常驻联合国代表团获悉，中国已足额缴纳联合国会费，坚定支持联合国工作并践行多边主义。

当日，中国足额向联合国缴纳2021年会费与国际刑庭预留机制摊款。此前，中国已向联合国缴纳2020/2021年度安理会已授权期间（截至2月28日）7项维和行动摊款余款。至此中国已全额缴纳目前阶段各项联合国会费与摊款。中国作为最大的发展中国家、安理会常任理事国、联合国第二大会费与维和摊款国，始终积极支持联合国工作，坚定维护以联合国为核心的国际体系，以实际行动践行多边主义。

中国代表团说，今年是中国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，有力促进了多边主义发展与进步。面对过去几年单边主义、保护主义和霸凌主义行径带来的严峻挑战，中国坚定支持多边主义，支持联合国发挥核心作用。中国自2016年成为联合国第二大维和摊款国，2019年成为第二大会费国，一直按照《联合国宪章》规定，及时、足额、无条件向联合国履行财政义务，体现了负责任大国的应有作用。

中国代表团指出，当前形势下，受新冠肺炎疫情影响，全球经济遭遇重创，联合国深陷流动性危机，财政状况堪忧，严重影响正常工作和各项授权的落实。财政是联合国治理的基础和重要支柱，稳健的财政状况是联合国履行授权、开展方案活动的保障。会员国应该履行应尽的法律义务，积极回应联合国秘书长的呼吁，及时缴纳各项会费摊款，缓解联合国日益严峻的流动性状况。

中国代表团表示，中国将继续履行大国责任，展现大国担当，与各国守望相助、同舟共济，继续坚定支持多边主义，支持联合国发挥更大作用。同时推动联合国秘书处不断强化预算绩效管理，完善内部控制，确保对落实2030年可持续发展议程、改善民生、恢复经济等领域的资源投入，管好用好会员国纳税人的每一分钱。

(责编：于洋、刘慧)

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