日本要把福岛第一核电站上百万吨核废水稀释后排放入太平洋，消息13日一经日本政府官宣，海内外舆论场炸了锅。

按照日本方案，福岛第一核电站上百万吨核废水排入大海的行动，将在大约2年后进行。希望国际社会能利用这一年多的窗口期，督促日本增强点责任感，别再不顾他人、自私自利下去了。

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日本要把福岛第一核电站上百万吨核废水稀释后排放入太平洋，消息13日一经日本政府官宣，海内外舆论场炸了锅。

来，先看看日本本土反应。

日本老百姓显然非常不给本国政府面子。

就在消息发出当天，位于东京的首相官邸前，日本千余民众集会，强烈抗议日本政府这一决定。在福岛县政府大楼前，日本民众高举写有“不要把污染水排放海洋”等字样的横幅和标语牌抗议。

4月13日，抗议者在日本东京首相官邸外反对福岛核废水排入大海。刘军国摄

抗议者中的一位东京退休职工田中一郎直言，日本政府关于稀释后排入大海，是欺骗和糊弄不懂核辐射的老百姓的说辞而已，这根本不是“风评被害”，福岛核事故核废水让海洋生物和人类遭受到是“实际危害”。“政府以为我们国民不知道这样的简单的道理，要把我们当傻瓜吗？”他向日本政府发出灵魂拷问。

朝日新闻社和福岛放送电视台今年2月22日至23日针对福岛县居民进行的联合舆论调查显示，57%的受访者反对核废水排入大海。据共同社12日报道，多个市民团体12日向经济产业省提交了共计约6.4万人“反对向海洋排放核废水”的签名，这些签名来自包括日本在内的88个国家和地区。

其他各国网友更是“无辜受害”。不管是与日本邻近的利益攸关方，还是远在大西洋的国家，网民“同仇敌忔”。

这是法国网友在推特上的怒斥：“以海洋排放方式处置福岛核电站事故120多万吨核废水对人类、大自然还有环境都是一个危险的决定。全世界都应该为此谴责日本的这一决定。”

这是德国网友的惊叹：“这是哥斯拉要来了啊。”

还有的网友直批日本痛处：“日本有足够的地方再建数百万个水罐储存核废水。将这些受污染的废水排入大海是在向全世界宣战。”

不止是民间抗议。日本政府的这一决定，也迅速引发外交事件。

韩国外交部第一时间召见日本驻韩国大使相星孝一提出严正抗议。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在其外交部官方网站发布声明称“严重关切”，“期待日本政府展现出应有的透明度，向有关国家通报自己可能构成放射性威胁的行动。” 我国外交部也表达立场：日本政府此举“极其不负责任”……

与此同时，国际权威机构与专家也纷纷表示严重关切。

德国海洋科学研究机构给出了他们的评估：由于福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延全球海域，危险性不言而喻。

德国海洋科学研究对核污水扩散速度和影响的模拟效果图。从图中可见，放射性物质会随着时间持续扩散，进而蔓延至全球海域。来源：GEOMAR

国际原子能机构总干事格罗西表示，机构注意到各方对此事的关切，理解此事正受到全球关注。机构愿以公正、客观、科学的方式积极推进机构对此的评估和监督工作，与各利益攸关方加强沟通，努力避免此事进一步危害海洋环境、食品安全和人类健康。

太多了，不需再列举了。

我们不禁要问：这样一个引发各国严重关切、引起包括日本本国人民在内的全球网民抗议的排核废水方案，日本政府是怎么敢冒天下之大不韪通过出台的呢？

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指针拨回到10年前，一场特大地震袭击了日本东北沿海。地震和随之而来的海啸导致东京电力公司运营的福岛第一核电站因海水灌入发生断电，其4个核反应堆中有3个先后发生爆炸和堆芯熔毁，造成灾难性核泄漏。

这是迄今为止全球发生的最为严重的核事故之一，至今仍有337平方公里的区域被指定为“疏散区”，约3.6万名原居民尚未返回家园。

核电站运行中产生核废水，这是正常的，也有许多安全的处理方法，核废水还可以用来循环冷却。

但遭受核泄漏后的福岛核电站，显然无法用“正常”来看。

由于要控制反应堆温度，该核电站需要持续注水进行冷却降温，而福岛核电站临海、地势低，地下水和雨水不断渗入，导致核废水越来越多。

据悉，东京电力共准备的1000个储水罐，目前九成已装满，预计2022年9月将达到储存罐上限137万吨。

这是日本政府需要面对的客观现实。

福岛第一核电站及其污水存储罐全景图。来源：新华社

如何处理这么大吨量的福岛核电站核废水？

核废水中的放射性元素有强烈的放射性且其物理性质非常稳定，目前对核废水的处理，都是通过特定的技术手段，将其中的放射性元素浓缩，再将符合放射性标准的废液排放。

自2013年以来，日本政府对地层注入、排入海洋、蒸汽释放、氢气释放和地下掩埋五种处理后废水处置方案进行评估，去年2月，又提出了排入海洋与蒸汽释放的方案。在上述种种方案里，最终日本选择排入海洋，理由是“排入海洋操作更为便捷，其他处置方案从经济性、技术成熟性或时间方面考虑较差。”

国际环境NGO组织FoE Japan就一针见血地指出：在福岛核电站是有土地可以用于建造储水罐的。不过日本政府有自己的小算盘。日本经济、贸易和工业部就曾回复，不可能在核电站外建造一个储水区，因为建设必须获得建筑区域的同意，还要获得污染水流动路径上所有市政当局的同意。按照日本政府的逻辑，核废水排入太平洋，是不是也不应该擅自排放，应该征得全球人民的同意呢？

到目前为止，世界上还没有处理后核废水向海洋排放的先例。切尔诺贝利和三哩岛核事故导致的惨象还历历在目，但也没有发生过类似福岛核事故产生大量废水的核事故，当时采用的都是蒸汽释放的方式。有专家指出，不存在由国际第三方机构对处理后核废水进行检验再排海的规定，也根本没有相关的检验程序和标准。

或许，这一选择对日本来说，最“便捷”甚至“最优”，但它考虑过邻近国家和地区的利益、考虑过未来的生态危害吗？

远在大西洋那边的美国，却发出了支持日本政府的另类声音。

据美国国务院官网信息，美国国务院发言人内德·普莱斯在一份声明中认为，“日本方面权衡了各种选择和影响”，“采取了一个符合全球公认的核安全标准的做法。”

人民日报驻美国记者注意到，当地主流媒体似乎并不热衷于报道日本这一消息。有美国人士解读，支持日本政府这一举动，其实也是“美国在政治利益权衡后的选择”。面对如此“双标”，很多人认为，美方应在这个事关全球的重大环境问题上对事不对人，不要同流合污。

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正如外交部新闻发言人赵立坚在回答日本记者提问“日本为什么不可以将稀释后的核废水排入大海”时所言，对于国际权威机构和专家的科学解释，日本政府不要充耳不闻，而要诚实回应。

事实上，即使稀释后的核废水排放入海，带来的危害绝不能小视。

一是对全球水域的污染。核废水排出后，日本太平洋沿岸海域首当其冲，特别是福岛县周边局部水域，之后污水还会污染东海。有日本学者指出，核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面。因此绝不仅仅是日本国内的问题，而是涉及全球海洋生态和环境安全的国际问题。

二是对基因可能造成的不可逆损害。绿色和平组织核专家指出，日核废水所含碳14在数千年内都存在危险，并可能造成基因损害。美国《科学》杂志此前也曾撰文称，除了目前为人所知的氚元素，核污水中还含有多种放射性物质，需要高度关注将污水释放到海洋可能带来的潜在危险。《科学》杂志援引伍兹霍尔海洋研究所的海洋化学家肯·布塞勒的话指出，处理过的水中还是会残留钌、钴、锶和钚的同位素，这让人担忧。

此外，食物链的传递也是需要考虑的因素。有实验证明，若长期、大量食用放射性污染海产品，可能使体内放射性物质积累超过允许量，引起慢性射线病等疾病，造成血器官、内分泌系统、神经系统等损伤。

按照日本方案，福岛第一核电站上百万吨核废水排入大海的行动，将在大约2年后进行。希望国际社会能利用这一年多的窗口期，督促日本增强点责任感，别再不顾他人、自私自利下去了。

（综合人民日报记者刘军国、李志伟、刘玲玲、花放、张光政采访素材及新华社、央视消息，撰文：木木 责编：陆佳）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)