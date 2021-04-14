新华社联合国4月13日电 中国常驻联合国代表团13日对媒体表示，中国当天向联合国足额缴纳2021年会费与国际刑事法庭余留机制摊款。

此前，中国已向联合国缴纳2020/2021年度安理会已授权期间（截至2月28日）7项维和行动摊款余款。至此中国已全额缴纳目前阶段各项联合国会费与摊款。

中国代表团说，中国2016年开始成为联合国第二大维和摊款国，2019年成为第二大会费国，一直按照《联合国宪章》规定，及时、足额、无条件向联合国履行财政义务，体现了负责任大国的应有作用。当前形势下，受新冠疫情影响，全球经济遭遇重创，联合国深陷流动性危机，财政状况堪忧，严重影响正常工作和各项授权落实。会员国应该履行应尽法律义务，积极回应联合国秘书长的呼吁，及时缴纳各项会费摊款，缓解联合国日益严峻的流动性状况。

中国代表团表示，中国将继续履行大国责任，展现大国担当，秉持共同构建人类命运共同体理念，与各国守望相助、同舟共济，继续坚定支持多边主义，支持联合国发挥更大作用。同时推动联合国秘书处不断强化预算绩效管理，完善内部控制，确保对落实2030年可持续发展议程、改善民生、恢复经济等领域的资源投入，管好用好会员国纳税人的每一分钱。

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