新华社伦敦4月13日电 中国驻英国大使馆发言人13日就英国政府宣布资助持英国国民（海外）护照来英的香港居民一事答记者问时说，英方多次炒作此问题，企图把一批港人变成二等英国“公民”，是伪善的政治操弄，也注定是徒劳的。

发言人说，中方已多次就此问题向英方阐明中方严正立场。中英曾就此问题互换备忘录，英方在备忘录中明确承诺不给予持有英国国民（海外）护照的香港中国公民在英居留权。

发言人表示，英方违背自身承诺，单方面改变有关做法，干涉香港事务和中国内政。中方表示强烈不满和坚决反对，已宣布不承认英国国民（海外）护照作为有效旅行证件和身份证明，并保留采取进一步措施的权利。

发言人敦促英方认清现实和大势，立即停止政治操弄。英国不是天堂，自身存在严重的种族歧视和其他社会问题。我们注意到不少报道指出港人来英后受到歧视、生计窘迫，中国使馆也接到有关领事求助。希望英方集中精力解决好自身的问题，不要挑事生非、误导世人。

英国政府日前宣布拨款4300万英镑（约合5915万美元），为按英国国民（海外）护照签证路径来英的香港家庭解决就业、住房及子女教育等问题。

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