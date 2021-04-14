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土耳其和利比亚将加强合作

2021年04月14日13:04 | 来源：新华社
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新华社安卡拉4月13日电（记者郑思远 施洋）土耳其-利比亚高级战略合作委员会会议12日至13日在土耳其首都安卡拉举行。双方达成多项协议，包括建设利比亚电厂和机场，并重申对东地中海海事协议的承诺。

率团参会的利比亚新民族团结政府总理阿卜杜勒·哈米德·德贝巴13日在会上说，利比亚将全力支持土耳其私营部门在利开展更多业务，希望两国私营部门进行互动。利比亚与土耳其的各项协议将有助于满足利比亚人民的需求。政府首要任务之一是重启所有中断的项目并消除障碍。

德贝巴还表示，利比亚将立即启动取消签证所需程序，并开始采取必要行动在安卡拉设立大使馆，努力使土耳其国民免签访问。

土耳其贸易部副部长塞扎伊·乌恰克玛克在会上说，土耳其和利比亚的关系建立在互利互惠基础上。两国经贸关系的未来非常光明，将继续努力向前发展。

土耳其总统埃尔多安12日与德贝巴会晤，他们表示土耳其和利比亚将致力于继续履行就东地中海达成的海上划界协议。

埃尔多安在联合新闻发布会上说，土耳其政府和商界已做好准备为利比亚重建作出贡献。德贝巴表示，利比亚将开展许多发展项目，希望土耳其公司参与。

2019年11月，土耳其与利比亚民族团结政府签署地中海“海事管辖权”谅解备忘录，寻求在地中海东部获得更大面积专属经济区，但遭到希腊、塞浦路斯和埃及强烈反对。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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