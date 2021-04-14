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美国从阿富汗全部撤军的时间推迟到9月11日

2021年04月14日09:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿4月13日电 （记者李志伟）美国一名高级官员4月13日在吹风会上表示，美国将于“9·11”事件20周年之际，即今年9月11日从阿富汗撤出所有美军。美国总统拜登将于4月14日正式宣布这一决定。不过，这一决定意味着美国违反了去年特朗普政府与塔利班达成的和平协议，将撤军时间推迟了4个多月。

美国白宫发言人普萨基说，拜登将于14日就阿富汗问题发表讲话，包括美军从阿富汗的撤军时间表。据报道，美国目前在阿富汗仍有约2500名驻军。

美国高级官员13日表示，美国将于5月1日之前开始从阿富汗有序撤离军队。他说，提高美国利益的最佳途径是结束20年的阿富汗战争，美国需要调整应对现在的全球威胁，这已不是20年前的情况。

美联社报道说，拜登的决定将让美军在阿富汗的时间延长4个月，这一决定违反了特朗普政府去年与塔利班达成的和平协议。协议规定，美国应于今年5月1日从阿富汗撤出所有军队。该协议当时并没有延期撤军的余地。然而，美国高级官员称，9月将是绝对的撤军截止日期，阿富汗的安全局势不会受到影响。

据美联社报道，美国在阿富汗进行了长达20年的战争，导致2200多名美军士兵死亡，2万人受伤，损失达1万亿美元。

根据中国人权研究会4月9日发表的文章《美国对外侵略战争造成严重人道主义灾难》，自美军2001年10月7日进入阿富汗以来，当地已有3万多名平民被美军打死、炸死或因美军带来的战乱死亡，受伤人数超过6万，约1100万人沦为难民。根据喀布尔大学学者的评估，阿富汗战争平均每天造成约6000万美元经济损失、约250人伤亡。

(责编：于洋、刘慧)

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