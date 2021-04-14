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欧盟盼今夏推广“新冠通行证”

2021年04月14日09:21 | 来源：新华网
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　　欧洲联盟高级官员13日说，为方便欧盟国家民众在健康安全基础上外出，欧盟计划在27个成员国境内推广“新冠通行证”，希望这一证书今年夏季便可在机场等地方派上用场。

　　欧盟委员会负责法律事务的委员迪迪埃·雷恩代尔当天在欧洲议会向议员们介绍说，“新冠通行证”将包含持有人的新冠疫苗接种信息、历次新冠病毒检测结果，以及确诊后康复情况等。

　　雷恩代尔说，这一通行证将持续更新持有人新冠相关信息，长期有效，直至世界卫生组织宣布新冠大流行结束，届时通行证将退出历史舞台。

　　依据欧盟计划，在新冠疫苗接种信息方面，通行证将认可并记录欧洲药品管理局批准的几款疫苗接种情况，但是不排除添加其他新冠疫苗接种信息。

　　雷恩代尔说，对各成员国、各类场所和渴望出行的民众来说，通行证是一款有效工具，可让各国安心打开国门、人们安心出行、商家安心营业。

　　欧盟委员会3月17日发布立法提案，计划在欧盟内推出新冠“数字绿色证书”。欧委会说，证书将在所有欧盟国家通用，并对冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士开放，希望欧洲议会和欧盟理事会加速讨论提案，以便在夏季之前正式推广这一证书。

　　欧洲多国正处于第三波新冠疫情中。对于推广这一证书的可行性，欧盟成员国意见不一。经济收入倚重旅游业的希腊、塞浦路斯等国家期盼证书投入使用，以帮助旅馆、餐厅和旅游景点向更多游客开放。比利时、法国、德国等态度更加谨慎。

　　世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克卢格3月初表态说，在一些西欧国家疫情恶化的情况下，世卫组织不建议区域内推行“新冠通行证”。

　　克卢格说，从防疫角度来说，“新冠通行证”不是无懈可击。各国需要从科学角度综合考虑一系列问题，譬如接种新冠疫苗后的有效免疫期、免疫人群是否仍会传播病毒。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)

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