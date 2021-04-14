美国白宫12日宣布，根据美国与墨西哥、洪都拉斯和危地马拉达成的协议，这三个拉丁美洲国家将临时向各自边境增派安全部队，遏制涌向美国的移民潮。

白宫称，上述协议经过“一系列双边讨论”后达成。但按照拉美三国政府官员的说法，这三方并未就增派边防力量对美国作出明确承诺。

加强部署

白宫发言人珍·普萨基12日宣布，墨西哥、洪都拉斯和危地马拉将“加强边境地区执法力度”以阻拦移民，目的是让从南边陆地边境进入美国“更加困难”。

按照普萨基的说法，墨西哥将在边境维持部署约1万名士兵，危地马拉边境的警察和军队人员数量已增至1500人，洪都拉斯先前向边境部署7000名军警人员，以“驱散大批移民”。

美国总统特别助理泰勒·莫兰当天告诉微软-全国广播公司，墨西哥、洪都拉斯和危地马拉“已经全部同意”往各自边境增派安全部队，“不仅阻拦人贩子……还能保护儿童”。

美国有线电视新闻网报道，如何有效阻挡不断涌入美国南部边境的非法移民成为困扰美国政府的难题，边防巡逻队尤其发愁如何收容那些无人陪伴的未成年移民。

美国总统约瑟夫·拜登1月20日就职后取消了前任唐纳德·特朗普政府一些针对非法移民的措施，主张采取更人道政策。

有无承诺？

墨西哥外交部12日说：“墨西哥将保持边境地区现有联邦部队部署状况，目的是执行本国移民法律，处理移民需求，主要是无人陪伴的未成年人，并打击人口贩卖。”

美国海关与边境保护局数据显示，今年3月在美墨边境拘捕非法越境者逾17.2万人，比2月增加71%。这些移民中大多是只身前来的成年人，美方已启动遣返程序，但同期拘押的无人陪伴未成年移民数量达到创纪录的18890人，比2月多出将近一倍。

美联社报道，洪都拉斯外交部长利桑德罗·罗萨莱斯12日说，政府明确承诺“防止这种导致家破人亡的移民方式”，但“没有承诺向边境派兵”。

不过，上周赴华盛顿会晤美方官员的洪都拉斯国防部长弗雷迪·凡蒂亚戈·迪亚斯随后说，美方请求洪方协助遏制北上移民潮，洪都拉斯“需要对形势作正确分析，在必要时增派（边防）部队”。

危地马拉政府否认与美国签署增派边防部队阻拦移民的协议。总统发言人帕特丽夏·莱托纳说，政府去年以来便“依据宪法授权，自发在边境采取保护和安全行动”，符合疫情期间“遏制病毒扩散的基本目标”。（陈丹）（新华社专特稿）

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