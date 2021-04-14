新华社柏林4月13日电 （记者任珂）美国国防部长奥斯汀13日在柏林宣布，美国将在今年秋天增加500名驻德国美军，以加强欧洲的威慑与防御力量。

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔当天与到访的奥斯汀举行会谈，重点就恢复跨大西洋合作、加强北约集体安全的作用等进行讨论。奥斯汀在会谈后举行的联合新闻发布会上说，增加驻德美军旨在加强网络防御和电子战能力，此举还将“大大提高”在短时间内部署部队保卫欧洲盟国的能力。奥斯汀还对德国逐步增加国防预算、参加在阿富汗等地的军事行动表示欢迎。

克兰普-卡伦鲍尔表示，美国增加在德驻军是一个强烈的团结信号。她说，德国承诺将国防支出提高到占本国国内生产总值2%的目标，从而达到北约的要求。德国将继续参与打击“伊斯兰国”等恐怖主义组织的行动，并在印太事务上与美国加强协调。

美国现政府与上一届政府在德国驻军问题上的态度不一。时任美国总统特朗普政府去年7月宣布，计划从德国撤出近1.2万名美军并对其进行重新部署。拜登今年1月就任美国总统后不久宣布，停止驻德美军撤军计划，直至奥斯汀完成对美军全球部署的审视。

(责编：高歌、杨牧)