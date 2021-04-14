新华社乌兰巴托4月13日电 （记者阿斯钢、苏力雅）蒙古国卫生部13日通报说，该国过去24小时新增新冠确诊病例885例，为疫情暴发以来单日新增确诊病例数最高纪录。

数据显示，蒙古国累计新冠确诊病例16603例，其中境外输入病例428例；新增死亡病例2例，累计死亡32例；新增治愈病例371例，累计治愈9887例。

蒙古国卫生部新闻发言人乌干巴亚尔说，目前该国新冠疫情呈快速蔓延之势，除首都乌兰巴托外，疫情已扩散至19个省，仅南戈壁和戈壁阿尔泰两省未报告新冠确诊病例。随着确诊病例迅速增加，重症、危重患者人数和死亡人数不断上升，病床和医护人员短缺问题开始显现。

为应对日益严重的新冠疫情反弹，蒙古国自4月10日起再次实施为期半个月的全民警戒状态。蒙古国国家传染病研究中心监测室主任白嘎乐玛13日表示，当前的警戒状态若能持续28天以上，疫情蔓延的状况将会得到遏制。

为遏制疫情，蒙古国政府计划为18岁及以上人群接种新冠疫苗，该目标人群约有207万人。截至目前，蒙古国已有62万人接种疫苗。

(责编：高歌、杨牧)