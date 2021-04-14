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德国联邦政府通过《传染病防治法》修正草案

2021年04月14日09:01 | 来源：新华社
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新华社柏林4月13日电 （记者张毅荣）德国联邦政府13日通过《传染病防治法》修正草案，以在新冠疫情严重地区实施全国统一的限制措施。

德国总理默克尔在草案通过后举行的新闻发布会上说，修改《传染病防治法》旨在让德国摆脱新增新冠确诊、重症和死亡病例数居高不下的阶段。为遏制第三波疫情，仅靠以往的联邦政府与各州协商机制是不够的，抗疫斗争必须更加严格、更加一致。

根据这项草案，当某一县市的7天感染率（每10万人7天内新增确诊病例数）连续3天超过100时，这一地区将从第四天起采取全国统一的“紧急刹车”机制，包括限缩私人接触范围、限制非生活必需品商店营业、关闭文体休闲设施、每日21时至次日5时实施宵禁等。当7天感染率超过200时，学校还应停止除毕业班以外的面授课程。

由于各州疫情和利益不同，此前德国各地防疫政策具体制定和执行存在差异。去年11月，德国曾对《传染病防治法》进行修改，为政府进一步实施新冠疫情防控措施提供法律依据。此次联邦政府通过修正草案后，还需提交联邦议院讨论表决。

据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所13日发布的数据，截至当天零时，德国较前一日新增新冠确诊病例10810例，累计确诊3022323例；新增死亡病例294例，累计死亡78746例。数据还显示，德国新冠疫苗接种量已超过1356万剂。

(责编：高歌、杨牧)

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