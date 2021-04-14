人民网华盛顿4月13日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统显示，截至美国东部时间2021年4月13日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊31335197例，死亡563354例。过去24小时，美国新增确诊75348例，新增死亡854例。

美国疾控中心和美国食品药品监督管理局4月13日发布联合声明，要求立即停止使用强生新冠疫苗。此前，美国有6人在接种了强生新冠疫苗后出现了血栓。美国卫生官员表示，美国已有超过680万人接种了强生新冠疫苗，其中发现了6起血栓病例。这6起病例均为18至48岁女性，她们在接种疫苗后6至13日出现了血栓症状。此前，因为民众接种强生新冠疫苗后出现了不良反应，美国多州已临时关闭部分接种点。

美国消费者新闻与商业频道报道说，美国有27个州的新冠确诊病例都在上升。特别是，密歇根州的疫情趋于严重。密歇根州平均每日新增确诊病例约7300例，接近去年12月该州疫情高峰期每日新增8300例的纪录。与此同时，密歇根州的住院人数与死亡病例也在快速上升。

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