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美国高官：拜登决定驻阿富汗美军将于9月11日前撤出

2021年04月14日07:42 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月13日电（记者刘品然）美国政府一名高级官员13日说，美国总统拜登决定驻阿富汗美军将于今年9月11日前撤出。

　　这名高级官员当天对媒体表示，拜登在与美国盟友讨论以及进行政策评估后决定，驻阿美军将于5月1日前开始有序撤出，计划于9月11日前全部撤出，北约驻阿军队也将在这一时间段内撤出。

　　这名官员还说，拜登认为“基于条件”的撤军是美国过去20年未能从阿富汗脱身的原因，此次撤军将不再遵循“基于条件”的方式。此外，美方已向阿富汗塔利班明确表示，塔利班若在美军撤出过程中向美军发动袭击，将招致“有力回应”。

　　白宫新闻秘书普萨基当天在例行记者会上表示，拜登将于14日就阿富汗撤军计划和时间表发表讲话。

　　拜登上月在接受媒体采访谈到驻阿美军撤离计划时曾表示，美国“很难”在上届政府承诺的5月1日期限前从阿富汗全部撤军。塔利班当时警告美国，不要违反5月1日前撤军的承诺，否则塔利班方面将做出反应。

　　美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。美国政府与塔利班2020年2月底签署协议，美方承诺在135天内把驻阿美军从大约1.3万人缩减至8600人，剩余的美军和北约军队将于今年5月前撤出。塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。

　　据美国官方数据，目前在阿富汗的美军约有2500人。另据美国媒体近日报道，阿境内还有未公开证实的约1000名美特种部队士兵，此外还有约7000名依赖美军后勤和安全支持的北约驻军。

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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