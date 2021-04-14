新华社联合国4月13日电 中国常驻联合国副代表耿爽13日在联合国安理会科索沃问题视频公开会上发言说，中方期待塞尔维亚和科索沃尽快重启对话。

耿爽说，科索沃问题关乎巴尔干及整个欧洲地区的和平稳定。塞科双方应在安理会第1244号决议框架内，通过对话协商达成双方均能接受的解决方案。在此过程中，塞尔维亚主权、独立和领土完整应得到充分尊重。

他说，过去半年，塞科关系总体保持稳定，在能源传输、边界管理等方面取得积极进展，中方对此表示欢迎。由于科政局动荡，塞科对话去年12月以来一直陷入停滞。中方期待双方尽快重启对话，赞赏塞方积极体现对话意愿。此前对话取得的成果也要得到落实。科方应尽快按照布鲁塞尔协议规定，切实推进塞族自治市社区的建设。欧盟作为塞科关系的协调方，应在此方面发挥协调作用。

他说，加强民族团结是实现科索沃和平稳定的必由之路。新冠疫情对科各族民众健康均构成威胁。科各族应将抗击疫情转化为加强团结合作、实现和谐共处的重要契机。根据联合国秘书长报告，政局动荡期间科疫情防控松懈，感染人数激增。塞尔维亚向科塞族聚居区提供疫苗，科当局却反应强烈，令人感到意外。国际社会既要实现疫苗公平分配，消除疫苗鸿沟，又要消除疫苗接种人为障碍，防止疫苗高墙。疫苗事关人民生命健康，疫苗的接种和普及应有利于增进各族互信。

耿爽说，中方赞赏联合国科索沃特派团所做工作，支持特派团继续根据授权履职尽责，发挥协调作用。中方同时呼吁有关方面充分保障联合国人员安全，为特派团履职创造有利条件。

科索沃是原南联盟塞尔维亚共和国的自治省，1999年6月科索沃战争结束后由联合国托管。2008年2月，科索沃单方面宣布独立，但塞尔维亚始终坚持其对科索沃的主权。

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