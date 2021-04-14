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美国、南非叫停强生新冠疫苗接种

2021年04月14日06:00 | 来源：新华网
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新华社华盛顿4月13日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心、美国食品和药物管理局13日发表联合声明说，鉴于美国已报告6例因接种强生新冠疫苗出现罕见严重血栓病例，建议暂停接种强生新冠疫苗。

声明说，有关机构将对这6例因接种强生疫苗出现的血栓病例进行评估和调查，建议在调查和评估结果出来之前暂停接种强生疫苗。

声明说，6例病例均为18岁至48岁的女性，她们在接种强生疫苗后6至13天出现脑静脉窦血栓形成并同时伴有血小板减少症。这种副作用“极为罕见”，其治疗方式与常见血栓不同。

据美疾控中心数据，截至12日，美国已接种的强生疫苗超过680万剂。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇13日在白宫记者会上说，暂停接种强生疫苗是出于谨慎考虑，可以让相关机构进一步了解出现不良反应的患者状况及副作用发生机制等。他表示，出现这种副作用的概率极低，因此已接种强生疫苗的群体不必焦虑，但需留意接种3周内是否有严重头痛、呼吸短促、腹痛、腿痛等症状，如出现严重副作用要及时就医。

白宫应对新冠疫情协调专员杰夫·津茨表示，暂停强生疫苗接种不会对美国的疫苗接种进度产生“重大影响”。目前美国有足够剂量的辉瑞疫苗和莫德纳疫苗可以满足接种需求。

南非卫生部长兹韦利·穆凯兹13日表示，鉴于美国已建议民众暂停接种强生疫苗，南非将暂停接种强生疫苗，“直到血栓形成与强生疫苗之间的因果关系得到充分调查”。他说，南非目前有近30万医护人员接种了强生疫苗，但尚未有出现血栓的报告。

强生新冠疫苗由美国强生公司旗下杨森制药公司研发，今年2月27日获美国食品和药物管理局批准在美紧急使用，是一款只需接种1剂的新冠疫苗。（参与记者：荆晶）

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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