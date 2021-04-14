张会儒

最新数据显示，全球共有40.6亿公顷森林，约占全球陆地面积的1/3。森林是人类的资源宝库，也是陆地生态系统中最大的碳库，同时为地球大部分陆地生物多样性提供了庇佑之所。人类如何对待森林资源，不仅决定保护生物多样性的成果，也将影响全球应对气候变化的进程。

当前，人们保护森林生态系统的意识不断增强，越来越多的森林生长在保护区内。然而，森林保护仍任重道远。联合国粮农组织发布的2020年《全球森林资源评估报告》显示，自2015年以来，全球毁林速度虽有所减缓，但仍在持续，平均每年有1000万公顷森林被改作其他土地用途。在全球主要用于木材和非木材林产品生产的30%森林中，实际可利用的森林面积正持续减少，森林资源供需矛盾突出。面对生态环境和经济发展的双重压力，需要更加科学地保护和管理森林资源。

首先，要实施森林可持续经营。森林具有多样性和生长发育的长周期性，因此要有系统性的顶层设计，遵循森林生态系统演替规律和现代森林经营原理，制定长期可持续经营管理计划。国际社会对此日益重视，目前已有20.5亿公顷森林制定实施了可持续经营计划，超过全球森林面积的一半。

森林可持续经营管理需要遵守以下原则：一是以培育稳定健康的森林生态系统为目的。如果实际情况不理想，就需要辅助一些人为措施，促进森林尽快实现合理的结构。二是模拟森林生长发育规律。森林是复杂的生态系统，有其生长、演替和物质及能量交换的规律。生长发育过程基本遵循连续覆盖（永远保持森林环境）、优胜劣汰、自然更新，应以此为参照，促进森林正向演替，缩短培育周期。三是分阶段制定经营计划。森林可持续经营贯穿于整个森林生命周期，需要针对每个阶段采取不同的保护和管理措施。

其次，还要实行森林分类经营。根据联合国《千年生态系统评估报告》，森林的功能可分为供给、调节、文化和支持等4类。为了更好地协调管理和发挥这些功能，世界上通行的做法是森林分类经营，即采取因地制宜的方式，对不同的森林类别和功能采取不同的经营策略。其核心思想包括：在国土中划出少量土地发展工业人工林，承担大部分商品材生产任务，称为“商品林”；其次划出一块“公益林”，包括城市森林、风景林、自然保护区、水土保持林等，主要发挥生态环境保护功能；再划出一块“多功能林”，兼顾发挥两种以上的功能。

2020年《全球森林资源评估报告》显示，过去10年间，亚洲森林面积净增益最高，其中中国森林面积年均净增加最多。多年来，中国政府高度重视生态建设和林业发展，全面实施天然林保护、退耕还林、三北防护林等一系列重大生态修复工程，深入开展全民义务植树、森林城市、美丽乡村建设等行动，加快造林绿化的步伐。同时，积极推进集体林权制度改革，调动了亿万农民造林护林的积极性，实施采伐限额管理和停止天然林商业性采伐制度，有效控制了森林资源消耗。中国森林资源总体上呈现数量持续增加、质量稳步提升、功能不断增强的发展态势。目前，中国森林面积达2.2亿公顷，约占全球森林面积的5%，其中人工林面积约8003万公顷，继续保持世界首位。

不过，缺林少绿、生态脆弱、生态产品短缺仍是中国的基本林情，森林质量不高是当前最突出的问题。未来还要全面加强森林资源的严格保护和科学经营，实施天然林保护和修复制度，建立以森林经营方案为核心的经营制度体系，精准提升森林质量，增强森林的生态服务功能和林产品供给能力，为生态文明和美丽中国建设奠定坚实基础。

（作者为中国林业科学研究院资源信息研究所副所长、研究员）

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 17 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)