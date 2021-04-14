本报驻巴西记者 朱东君

国际数据公司（IDC）近日发布的数据显示，随着居家办公和远程教育日渐普及，2020年每10个巴西人中有3人添置了电脑、平板电脑等电子设备。据统计，巴西去年全年共销售笔记本电脑和个人台式电脑630万台，较前年增长6%，其中第四季度销量同比增长20.6%。

IDC消费领域研究和咨询经理雷纳尔多·萨基斯表示，基于智能手机在巴西人日常工作生活中的重要性，相关领域市场前景值得期待。IDC预测，今年巴西公共和教育部门对电子产品的需求也将随着远程教学的普及而大幅提高。

为增加居家办公和学习舒适度，智能家居设备开始走俏巴西市场。未来几年，巴西智能家居市场有望增长约30%，超过全球平均水平，智能家电、安全装置、温控装置、智能音箱等将成为热门产品。

疫情防控期间，巴西人对居家娱乐的需求上升也带来了消费的增长。市场调研和咨询公司凯度发布的最新数据显示，去年巴西电视节目消费量达到历史最高水平，电视观众超过2.04亿人，人均每日收看电视时长同比增加37分钟。相应地，更大尺寸和更高分辨率的电视机所占市场份额快速上升，49英寸及以上尺寸的电视机在巴西的销售份额从48%上升至60%，4K电视机的销量也出现上涨。

电子虚拟产品消费市场也迎来巨大机遇。信用卡公司维萨指出，去年巴西主要游戏平台和游戏机交易量增长了140%。巴西手机端游戏市场也在扩大，活跃用户不断增多，带动了相关设备的销售。

巴西拥有约2.1亿人口，无论是经济总量还是市场规模都居拉美地区首位，电子消费市场前景广阔。巴西电子信息技术公司斯蒂芬尼高级分析师费尔南多·雷东多表示，随着云存储、互联网等技术的普及，巴西国内电子消费需求旺盛，市场规模不断扩大。

（本报里约热内卢4月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 16 版）

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