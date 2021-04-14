据新华社华盛顿4月12日电 （记者高攀、许缘）国际货币基金组织（IMF）第一副总裁杰弗里·冈本12日表示，IMF力争今年夏天增发规模为6500亿美元的特别提款权，以帮助应对新冠肺炎疫情和促进全球经济复苏。

冈本在IMF与世界银行春季会议结束后对记者说，未来几个月IMF执行董事会将审议普遍增发6500亿美元特别提款权的方案，目标是在“今年夏天某个时候”实施增发，“我希望是在初夏”。

冈本表示，该提议在会议期间得到二十国集团和IMF成员的普遍支持，这将为全球提供新一轮流动性支持，帮助相关国家应对新冠肺炎疫情、促进经济复苏以及缓和金融环境可能收紧的影响。

特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。2015年11月30日，IMF宣布将人民币纳入特别提款权货币篮子，与美元、欧元、日元和英镑共同构成新的货币篮子。2016年10月1日，人民币正式加入特别提款权货币篮子。

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 16 版）

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