车 斌

人类赖以生存的这个蓝色星球，70%的面积被海洋所覆盖。海洋不仅影响着气候和天气，而且为全球经济和各国民生福祉提供重要支撑。必须清醒认识到，人类对待海洋的态度，终将决定人类命运。那些违背科学、向海洋排放污染物的行为，既是破坏海洋生态系统，也是损害人类共同福祉。

保护海洋环境，人人有责。近来在世界上日渐流行起来的蓝碳概念，为人们认识海洋生态系统的价值提供了新的启迪。蓝碳，是海洋和沿海生态系统捕获和储存的有机碳。蓝碳生态系统，由位于世界海岸线边缘的海草草甸、潮汐沼泽和红树林等构成，它们通过大量封存来自大气和海洋中的有机碳缓解气候变化，是生物圈中最集中的碳汇区域，在应对全球气候变化、保护生物多样性和实现可持续发展等方面发挥着重要作用。

呵护蓝碳生态系统，进而保护海洋环境，当成为人类的行动自觉。不久前，联合国教科文组织发布首份海洋世界遗产地蓝碳生态系统全球科学评估报告，首次对列入世界遗产名录的蓝碳生态系统的碳价值进行量化评估。报告表明，占全球海域面积不到1%的海洋世界遗产地，涵盖了至少21%的世界蓝碳生态系统区域。仅2018年，海洋世界遗产地的碳封存量约相当于全球年度温室气体排放量的10%，这意味着避免数十亿吨二氧化碳等温室气体进入大气。

应当看到，人类珍视海洋及其所处的自然系统整体的价值，就是在着眼人类自身的未来，反之，则需要承担相应的代价。像思考经济问题一样，思考保护自然的价值，已成为越来越被国际社会认可的衡量人与自然关系的新维度。世界气象组织的统计显示，与海洋相关的“蓝色经济”每年估值达306万亿美元，占全球贸易额的3/4以上，为60多亿人提供生计。联合国首席经济学家哈里斯得出结论：“如果我们赋予自然价值，就会衡量自然的价值。如果我们衡量了自然的价值，就可以管理自然。如果我们管理自然，就能避免破坏自然。”

在全球性挑战频发的当下，人们更应懂得秉持人类命运共同体理念，以观照人与自然整体命运的宏大视野和可持续发展的长远眼光，采取更加协调、有力的行动。2021年，世界气象日的主题是“海洋、我们的气候和天气”，联合国海洋科学促进可持续发展十年（2021—2030年）起步。这一年，也被称为“重塑我们与自然关系的关键一年”。以此为契机，提升对海洋、气候和人类活动相互依存关系的认知，推动各国探寻人与自然和谐相处的可持续发展之路，理当成为各国共同选择。

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 16 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)