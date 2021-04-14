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4月13日，抗议者在日本东京首相官邸外反对福岛核废水排入大海。

本报记者 刘军国摄

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日本福岛核电站事故核废水处置问题事关国际海洋环境、食品安全和人类健康。国际权威机构和专家明确指出，福岛核电站含氚废水排入海洋，将对周边国家海洋环境和公众健康造成影响。同时现有经过处理的废水中仍含有其他放射性核素，需进一步净化处理。多方敦促日方认清自身责任，秉持科学态度，履行国际义务，重新审视福岛核电站核废水处置问题。

4月13日，日本政府召开有关内阁会议，正式决定将福岛第一核电站上百万吨核废水经过滤并稀释后排入大海。日本政府要求东京电力公司以2年后能开始向海洋排放核废水为目标，开展具体准备工作。日方这一决定罔顾核废水入海对海洋环境和人类健康的潜在危害，在缺乏充分科学论证、国际监督和信息透明度的情况下排污入海，引发日本国内外强烈质疑。

“日本政府的决定非常令人遗憾，难以容忍”

4月13日中午，数百名日本民众在位于东京的首相官邸前举行集会，强烈抗议日本政府决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水。家住东京的退休职工田中一郎十分气愤地对本报记者表示：“海洋并非福岛、日本单独拥有，一旦核废水污染公海，那将是全球的灾难。” 在福岛县政府大楼前，众多日本民众高举写有“不要把污染水排放海洋”等字样的横幅和标语牌，抗议日本政府这一决定。

日本全国渔业协会联合会会长岸宏13日发表抗议声明，称“日本政府的决定非常令人遗憾，无法容忍”。日本最大在野党立宪民主党党首枝野幸男10日表示，核废水排海决定完全无视福岛民众的呼声，不能接受。

日本《每日新闻》4月13日刊发了日本资深国会议员山本拓接受采访的文章。山本拓指出，东京电力公司应该长期保存福岛核事故核废水，越是长期保管，对环境的影响就越小。目前福岛第一核电站内有很多没有使用的建筑物。应该制定建筑物处理计划，更有效地利用这些土地。

朝日新闻社和福岛放送电视台今年2月22日至23日针对福岛县居民进行的联合舆论调查显示，57%的受访者反对核废水排入大海。据共同社12日报道，多个市民团体12日向经济产业省提交了共计约6.4万人“反对向海洋排放核废水”的签名，这些签名来自包括日本在内的88个国家和地区。

“不能罔顾国际公共利益，将福岛核废水往海里一倒了之”

针对日本政府决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水一事，中国外交部发言人13日发表谈话指出，作为日本近邻和利益攸关方，中方对此表示严重关切。

发言人指出，福岛核事故是迄今全球发生的最严重核事故之一，造成大量放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康产生了深远影响。

发言人指出，日方在未穷尽安全处置手段的情况下，不顾国内外质疑和反对，未经与周边国家和国际社会充分协商，单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核废水，这种做法极其不负责任，将严重损害国际公共健康安全和周边国家人民切身利益。

发言人指出，海洋是人类共同财产。福岛核电站事故核废水处置问题不只是日本国内问题。我们强烈敦促日方认清自身责任，秉持科学态度，履行国际义务，对国际社会、周边国家以及本国国民的严重关切作出应有回应。重新审视福岛核电站核废水处置问题，在同各利益攸关国家和国际原子能机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动排海。中方将继续同国际社会一道密切关注事态发展，并保留作出进一步反应的权利。

中国外交部发言人赵立坚在13日例行记者会上答问时表示，日方不能对权威机构和专家的意见充耳不闻，“更不能罔顾国际公共利益，将福岛核废水往海里一倒了之”。他说：“福岛第一核电站发生了最高等级的核事故，其产生的废水同正常运行的核电站废水完全是两回事，否则这些年日方也就没有必要用罐子严密封装起来了。二者不能混为一谈。”

韩国外交部13日召见日本驻韩国大使相星孝一，就日本决定将福岛第一核电站核污染水排放入海一事提出严正抗议。据韩国外交部发布的消息，韩国外交部第二次官崔钟文当天下午召见相星孝一，就日方决定将福岛第一核电站核污染水排放入海一事，转达了韩国政府的立场，包括要求提供核污染水处理相关的透明信息、遵守国际社会都能接受的有关环境标准，强调有必要通过国际社会的参与保障验证标准的客观性。

崔钟文还转达了韩国国民对此事的反对立场，并就此举可能对韩国国民健康和环境带来的潜在威胁深表忧虑。

韩国国务调整室室长具润哲在当天记者会上说，日本政府这一行为给周边国家安全和海洋环境带来威胁，日方在没有与地理位置邻近的韩国进行充分磋商和寻求理解的情况下单方面做出这一决定，韩方不会容忍任何可能危害本国国民健康的举措。

“这完全无视福岛、日本及亚太地区民众的人权和利益”

福岛第一核电站的核废水含铯、锶、氚等多种放射性物质。日本政府和东京电力公司称使用过滤设备可过滤掉除氚以外的62种放射性物质，而氚难以从水中清除。据日本经济产业省数据，截至2020年6月，福岛第一核电站核废水中氚的总活度约860万亿贝克勒尔，平均每升水约73万贝克勒尔。据《日本经济新闻》报道，世卫组织规定，饮用水中放射性氚的含量不得超过每升1万贝克勒尔。日本政府设定的含氚核废水排放标准为每升6万贝克勒尔。

此前国际原子能机构专家组评估报告明确指出，如果福岛核电站含氚废水排入海洋，将对周边国家海洋环境和公众健康造成影响，同时现有经过处理的废水中仍含有其他放射性核素，需进一步净化处理。联合国原子能辐射效应科学委员会报告也认为，福岛核电站事故核废水对海洋生态环境的影响需持续跟踪观察。

德国海洋科学研究机构指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延全球海域。绿色和平组织核专家指出，日核废水所含碳14在数千年内都存在危险，并可能造成基因损害。

国际原子能机构总干事格罗西12日在会见中国常驻维也纳联合国代表王群时，就日本政府拟决定将福岛核电站有害废水排海事表示，机构注意到各方对此事的关切，理解此事正受到全球关注，愿以公正、客观、科学的方式积极推进机构对此的评估和监督工作。在此过程中，机构愿与各利益攸关方加强沟通。当前，应努力避免此事进一步危害海洋环境、食品安全和人类健康。

联合国人权理事会去年6月发布报告，敦促日本政府不能无视人权，无视在核废水处理中的责任。联合国人权理事会专家表示，日本政府应该就核废水排入太平洋议题进行“有意义的国际磋商”。

美国“共同的梦想”网站刊文称，日本决定将福岛核电站核废水排入大海，是“骇人听闻的环境犯罪”。文章评论称，日本政府此举将进一步使福岛渔业捕捞陷入困境。放射性污染对人类和环境的健康都有诸多不确定性影响，应该继续寻找可靠的核废水处理办法，而不是排入海洋。

绿色和平组织4月13日发布声明称，日本将福岛核电站核废水排入大海的决定漠视人权和《联合国海洋法公约》。声明强烈谴责日本政府决定，强调“这完全无视福岛、日本及亚太地区民众的人权和利益”。

（本报东京、布鲁塞尔、北京4月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 16 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)