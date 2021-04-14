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外交部：

敦促美方不要在台湾问题上“玩火”

2021年04月14日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月13日电  （记者荣翌）外交部发言人赵立坚13日表示，所谓“美台交往指导方针”公然鼓励美国政府与台湾接触，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方对此坚决反对，敦促美方不要在台湾问题上“玩火”，慎重妥善处理涉台问题。

　　在当日例行记者会上，有记者问：4月9日，美国务院发言人发表声明称，美国务院对“美台交往指导方针”重审后已发布新的指导方针，放松与台湾交往的指引，鼓励美国政府与台湾接触，以体现双方不断深化的非官方关系。新指导方针为落实一个中国政策提供了清晰遵循。中方对此有何评论？

　　赵立坚说，一个中国原则是中美关系的政治基础。中美建交公报明确规定：“美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系”。这是过去40多年中美关系发展的前提。所谓“美台交往指导方针”公然鼓励美国政府与台湾接触，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背美方在台湾问题上向中方作出的严肃政治承诺，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

　　他说，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中方核心利益。中方没有任何妥协退让空间。“我们敦促美方认清形势，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不要在台湾问题上‘玩火’，立即停止任何形式的美台官方往来，慎重妥善处理涉台问题，不向‘台独’势力发出错误信号，以免给中美关系和台海和平稳定造成颠覆性影响和破坏。”


　　《 人民日报 》（ 2021年04月14日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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