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王毅出席澜湄合作启动五周年招待会

2021年04月14日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月13日电  国务委员兼外长王毅13日出席澜湄合作启动五周年招待会并发表讲话。

　　王毅说，澜湄六国是亲密的友好邻邦，是天然的合作伙伴。5年来，澜湄合作机制为流域各国民众带来实实在在的福祉。

　　王毅表示，澜湄六国吸纳各方资源，打造了“众人拾柴火焰高”的良好局面；聚焦务实合作，取得了看得见的发展成果；坚持利民惠民，办了很多实事好事；开展区域治理，有力维护了地区安宁与稳定。

　　王毅表示，当前，中国正在加快构建新发展格局，澜湄合作面临新的机遇。我们要坚持伙伴精神，共谋发展之道；要坚持联动融通，打造发展引擎；要坚持创新引领，催生发展动能；要坚持民生为本，夯实发展基础。

　　王毅表示，中方将与湄公河国家一道，继续推动澜湄合作不断发展壮大，努力打造区域合作新模式，建设发展繁荣新高地。

　　澜湄合作共同主席国缅甸驻华大使苗丹佩代表湄公河国家使节致辞，表示各国愿同中方继续紧密合作，推进机制建设，深化务实合作，更好造福人民。

　　王毅还集体会见了湄公河五国驻华使节。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月14日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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