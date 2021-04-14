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携手打造绿色发展之路（国际论坛）

埃里克·奥兰德
2021年04月14日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　在绿色发展事业上，中国始终没有忘记对非洲国家的关心和帮助。非中合作一直十分重视非洲的生态环境保护和长远发展

　　

　　人与自然的关系值得深刻思考。确保应对气候变化《巴黎协定》全面有效落实，携手推动后疫情时代世界经济绿色复苏，是包括非洲国家和中国在内的国际社会成员共同面临的紧迫任务。

　　中国是全球绿色发展的引领者。“绿色”是中国发展的关键词，中国为建设清洁美丽世界积极承担国际责任和义务。中国宣布力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，承诺到2030年单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上……这些目标展示了中国应对气候变化的雄心和决心。

　　在绿色发展事业上，中国始终没有忘记对非洲国家的关心和帮助。双方在中非合作论坛框架内深化应对气候变化和环境保护等合作，2018年中非合作论坛北京峰会决定实施包括绿色发展在内的“八大行动”，迄今已开展了一批绿色环保和清洁能源项目。中国携手非洲国家高质量共建“一带一路”，打造绿色发展之路。

　　非中人民对优美环境和美好生活有着共同向往，非中双方在可再生能源等领域拥有广阔合作前景。南非总统拉马福萨在经济复苏和重建计划中提出，南非将在两年内实现充足、安全和可靠的能源供应，加速推进综合能源计划，重点发展可再生能源和绿色经济。中国企业龙源电力南非公司在北开普省投资建设的风力发电项目，成为加强清洁和可再生能源领域双边合作、建设高标准绿色优质工程的典范。未来一定会有越来越多中国企业与南非携手，推动绿色可持续发展。

　　非中合作一直十分重视非洲的生态环境保护和长远发展。在加纳，布依电力局启动了一个新的太阳能发电厂计划。该发电厂将与中国建造的水电大坝电网相连接。当水位低、发电量下降时，太阳能发电厂就可以发电填补电力差额。加纳混合动力电站的伟大之处在于，它为其他非洲国家提供了一个极好的案例，也为发展伙伴提供了一个重要的合作模式，助力非中绿色合作。

　　中国始终坚持绿色发展理念，积极参与全球气候治理，赢得了国际社会的普遍赞赏。我相信中国在绿色发展道路上将为世界贡献更多智慧与力量。

　　（作者为南非“中非项目”数字媒体机构联合创办人） 


　　《 人民日报 》（ 2021年04月14日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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