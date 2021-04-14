本报记者 冯雪珺 黄培昭 胡博峰 于 洋

近年来，中国家电企业加快走出去，通过改善产品、调整结构、加强投资合作，积极拓展海外市场，拉动了相关行业的发展，促进了当地民生和就业。

“实实在在的双赢”

“我们有600多名受过严格技术培训的工人。这份工作来之不易，我们十分珍惜！”在埃及首都开罗南部120多公里外的康佳—HOHO电视厂生产车间，当地员工萨拉曼自豪地对记者说。他身着蓝色工作服帽，佩戴口罩，左袖上印有中阿双语的“技术员”红字。周围，工人们正在埋头作业——电视主板制作、液晶面板安装、机壳注塑……不同的技术工序和环节在有条不紊地进行着。

2019年，中国康佳集团正式宣布与埃及本土电器品牌HOHO合资成立公司，共同拓展中东、非洲市场。埃及开罗商会秘书长哈立德·穆斯塔法说，埃及人口众多，民众对电视机需求量很大，每年埃及及其辐射的区域市场容量规模超过2000万台，康佳—HOHO电视的增长空间巨大。

公司质量检验员穆尼尔说，中国品牌电视机性价比高，深得埃及民众的信赖，他家里已经买了两台。电视机是埃及人结婚的“标配”，康佳正走入更多埃及百姓家。

成立于2009年的HOHO拥有总面积3万平方米的生产工厂，旗下运营的产品包括液晶电视、电热水壶、吸尘器等产品。在康佳海外销售中心副总经理、非洲营销经理刘亮武看来，康佳可以利用合作方现有的工业生产资质和销售网络，推动康佳品牌在非洲市场快速发展。

埃及《消息报》撰文说，拓展海外市场是中国家电企业扩大经营规模、实现更多盈利的一个增长点，它同时也为埃及当地带来众多利好，包括增加就业岗位、提高本土工业化水平、丰富当地百姓文化娱乐生活等，可谓“实实在在的双赢”。文章称，中国企业的覆盖范围可以在埃及及中东、非洲等国家和地区拓展得更宽更广，以“科技出海”助力共建“一带一路”。

“成功的关键是本土化”

热水器自带音乐功能——若不是仔细调研过印度消费市场的个性化需求，家电生产商恐怕很难想到这样的组合。盘点类似具有当地消费特色的家电产品时，海尔电器产业印度有限公司（简称海尔印度公司）首席执行官埃里克·布拉甘查如数家珍：印度有素食王国之称，需要冷藏保鲜的蔬菜类食材占比超过75%，我们设计冰箱时就把蔬菜冷藏隔层放在最上面，至少能减少用户每天15次弯腰取食材次数；水压普遍较低，我们就研发出零水压洗衣机；大家庭居多，我们就推出10公斤大容量洗衣机；空气质量普遍不太理想，我们就将自清洁空调和专业净化器融合起来……

“这些特色产品得到市场认可，成功的关键是本土化。”布拉甘查告诉记者，位于印度西部城市浦那的海尔工业园有大量的本地研发人员，销售队伍中95%以上也是本地员工。“他们更了解消费者的使用习惯，熟悉不同地域的文化特点，这是支撑海尔在印度市场跑赢对手的关键之一。”

当记者第一次踏进海尔印度公司位于新德里的办公室时，很难想象，在这座普通的印度建筑里，能创造出年销售额6.8亿美元、整体市场份额约占7%的亮丽成绩。海尔印度公司总经理黄德成介绍，公司2004年成立以来，已有25家技术服务中心、1家全天候呼叫中心、251家星级服务中心及570家授权服务网点，去年和今年连续获得当地电商平台评选的最佳服务奖。

面对突如其来的疫情，海尔印度公司成为去年当地市场上唯一一家服务“零中断”的家电品牌。安装工程师蒙图在收到一家新冠肺炎患者定点收治医院安装热水器的需求后，立即穿好防护服、鞋套，戴好口罩前往，一天内就完成了15台热水器的安装。“质量和服务是我们在海外发展的最大底气。”黄德成说。

在位于新德里尼赫鲁广场的达斯家电卖场内，记者看到不少当地消费者正向店家了解海尔洗衣机的性能。一位名叫库马尔的消费者告诉记者：“即使在疫情最严重的时候，海尔的售后服务热线仍能接通，还解决了问题。所以我现在来换新洗衣机，第一个就考虑海尔。”

“中欧班列成为重要补给线”

今年1月，中欧班列（成渝）号长虹专列满载41节车厢的家用电器，抵达德国杜伊斯堡。这是成渝两地中欧班列合作共建后，驶出的首列长虹专列。

长虹欧洲电器有限公司总经理吴中奎介绍说，欧洲是长虹重要的海外市场。以前，长虹产品从广东走海运抵达捷克布拉格需45天以上。如今从成都搭乘中欧班列，十余天即可直达布拉格，能更快更好地满足市场和生产需求。疫情在欧洲暴发以来，传统航路受到冲击，“中欧班列成为重要补给线”。

位于捷克宁布尔克市的长虹欧洲电器有限公司，是中国在捷克规模最大的制造型企业之一。这里生产的平板电视已进入欧洲多个国家市场，并占据了相当的市场份额。“长虹将冰箱等整机产品以及电路板、物联网模块等器件，通过中欧班列送达欧洲，满足欧洲市场和生产基地的需要，为快速拓展当地市场提供可靠保障。同时长虹整合欧洲资源，建设物流服务平台，将欧洲的汽车零部件等通过中欧班列运回成都陆路口，服务汽车等厂商。”吴中奎说。

中欧班列带来的物流和仓储模式的创新，也带动了商业模式的创新。疫情防控期间，由于线下业务受到影响，长虹欧洲公司快速发展电商业务，组建电商专业团队，拓展电商渠道，成功入驻欧洲多个主流电商平台，2020年欧洲长虹全年销售收入同比增长3倍。

中欧班列不仅为中国企业在欧洲的生产和销售提供了保障，也为当地带来了重要的防疫物资。在欧洲防疫物资紧张之时，长虹从国内紧急调配口罩等物资发往捷克，并配发到每一个员工家庭。面对疫情冲击，长虹欧洲工厂未曾停工，目前全员无一人感染。

（本报北京、开罗、新德里、华沙电）

《 人民日报 》（ 2021年04月14日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)