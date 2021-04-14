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俄美总统通电话讨论两国关系和国际热点问题

2021年04月14日05:20 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科4月13日电（记者吴刚）俄罗斯总统普京13日同美国总统拜登通电话，双方讨论了俄美关系发展和一些国际热点问题。

　　据俄总统网站13日发表的公报，此次通话是应美国方面的提议进行的。双方详细讨论了两国关系现状和一些国际热点问题，并表示愿就一些事关全球安全的重要议题保持对话，因为这不仅关乎俄美两国利益，也关乎全球利益。

　　公报说，拜登在通话中表示，美方愿意致力于实现美俄关系正常化，并在维护全球战略稳定、军控、伊朗核问题、阿富汗局势和应对全球气候变化等问题上，同俄方建立稳定和可预测的协作关系。双方还就乌克兰问题交换意见，普京阐述了有关应基于明斯克协议政治解决乌克兰问题的立场。

　　另据美国白宫当天发表的声明，拜登在通话中强调美方对乌克兰主权和领土完整的“坚定承诺”，并对俄罗斯在克里米亚和俄乌边境的军力集结表示关切，呼吁俄方缓和紧张局势。拜登还表示，在应对俄“网络入侵和干预选举”等行为方面，美国会坚决维护国家利益。

　　声明说，双方讨论了地区和全球性问题，包括美俄在延长《新削减战略武器条约》基础上就一系列军控和新兴安全议题展开战略稳定对话的意愿。拜登表示，其目标是构建一个符合美方利益的稳定、可预知的美俄关系，他还提议未来数月与普京在第三国举行峰会讨论双边关系。（参与记者：刘品然）

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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