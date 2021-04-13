新华社德黑兰4月13日电（记者高文成）伊朗外长扎里夫与到访的俄罗斯外长拉夫罗夫13日共同呼吁美国解除对伊朗制裁，以使美伊恢复履行伊朗核问题全面协议。

据伊通社报道，扎里夫当天在联合记者会上表示，美国不能靠威胁、制裁或核恐怖主义和伊朗打交道，制裁或破坏行为不会给美国增加谈判筹码，只会使局面更加复杂。扎里夫重申，美方应当率先解除对伊朗的所有制裁。

拉夫罗夫表示，美国应全面履行伊核协议，无条件解除对伊朗的所有制裁，以营造更好的合作氛围。俄方正努力帮助美伊两国恢复履行伊核协议。

扎里夫还说，伊朗将在纳坦兹核设施运行更先进的离心机进行铀浓缩活动。

11日，伊朗纳坦兹核设施的电力系统发生故障，但并未造成人员伤亡或辐射污染。扎里夫随后指责以色列应对此事负责。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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