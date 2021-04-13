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无比讽刺，美黑人军官被白人警察当街殴打！

2021年04月13日21:12 | 来源：新华网
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美国又发生暴力执法事件了，这次的受害者是一名黑人军官。

卡伦·纳扎里奥是美国一名非洲和拉丁裔混血的少数族裔军官。近日，他起诉弗吉尼亚州温莎市两名白人警察涉嫌暴力执法和种族歧视。因为这两名警察在执法时，不仅拿枪指着他，喷洒胡椒喷雾，甚至殴打他，给他戴上手铐。

纳扎里奥遭警察粗暴对待。

如此暴力令人心惊！那么，这位少数族裔军官是“犯”了什么事呢？

时间倒退回2020年12月5日。当天，纳扎里奥身穿军装，驾驶刚买的新车回家。因为车买了没多久，还没上永久车牌，他只能暂时将临时车牌贴在了车窗上。

但回家路上，纳扎里奥遇见了两名正在巡逻的白人警察。虽然他已贴上了临时车牌，但还是被警察当作无照车处理。由于太过紧张，不敢在漆黑的道路上停车，他慢速将车开到光线充足的一处加油站，接受检查。然而，两名警察态度粗暴，立即用枪指着他，对他大喊大叫，命令他把双手伸出窗外，又命令他开门下车。纳扎里奥在起诉书中强调，这个命令非常矛盾，因为双手都在窗外根本没法去解安全带。他不知所措，只能将双手伸出窗外，询问警察为什么自己会被拦下，却遭到了警察“骑上闪电”（意为“电椅”死刑）的死亡威胁。

纳扎里奥说：“说实话，我很害怕下车。”警察回答：“是的，你就应该害怕。”纳扎里奥质问警察：“我为这个国家效力，为什么要这样对我？”结果马上被警察胡椒喷雾伺候。

警察对纳扎里奥喷胡椒喷雾。

下车后，警察用膝盖猛烈撞击纳扎里奥的大腿，并粗暴地给他拷上手铐。被按倒在地的纳扎里奥不知所措，只能一遍遍询问：“为什么我会被这样对待？为什么？”

警方还威胁纳扎里奥说，如果他投诉他们，他就会被指控多项罪行，从而影响他的军事生涯。

警察给纳扎里奥铐上手铐。

今年4月，纳扎里奥向弗吉尼亚州东区地方法院提起诉讼。

消息一出，立刻在网上炸锅，网友都愤怒了。

不得不说，这就是系统性的种族歧视

在有摄像记录的情况下，警察就这样殴打军官，可以想见在没有摄像记录的时候，他们是怎么对待普通公民的

这就是种族歧视。这是对黑人的控制和羞辱，仅仅因为他提了问题，“没有配合”。

纳扎里奥说：“说实话，我很害怕下车。”其中一名警察回答：“是的，你就应该害怕。”这就是对待保卫国家的少数族裔军人的方式？

2020年6月8日，抗议示威者在美国华盛顿白宫附近高举“黑人的命也是命”的标语。新华社记者 刘杰 摄

一位为国效力的美国黑人军官，就这样被白人警察喷胡椒喷雾、殴打，甚至被死亡威胁，多么讽刺！在美国系统性的种族歧视下，就连保家卫国的黑人军官，也无法在白人警察面前获得尊严，可见美国的种族主义痼疾已经严重到了何种地步！从“无法呼吸”的弗洛伊德到纳扎里奥，悲剧屡屡发生，却始终无法避免，悲愤的黑人们，只能像纳扎里奥那样一遍遍心碎地质问：

“为什么我会被这样对待？为什么？！”

(责编：刘叶婷、杨牧)

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