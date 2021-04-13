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外交部：日方不能将福岛核废水往海里一倒了之

2021年04月13日19:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月13日电（记者伍岳、董雪）针对日本政府13日决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水一事，外交部发言人赵立坚在当日例行记者会上答问时表示，日方不能对权威机构和专家的意见充耳不闻，更不能罔顾国际公共利益，将福岛核废水往海里一倒了之。

　　“福岛第一核电站发生了最高等级的核事故，其产生的废水同正常运行的核电站废水完全是两回事，否则这些年日方也就没有必要用罐子严密封装起来了。二者不能混为一谈。”赵立坚说。

　　他说，此前，国际原子能机构专家组评估报告指出，如果福岛核电站含氚废水排入海洋，将对周边国家海洋环境和公众健康造成影响，同时现有经过处理的废水中仍含有其他放射性核素，需进一步净化处理。联合国原子能辐射效应科学委员会报告也认为，福岛核电站事故核废水对海洋生态环境的影响需持续跟踪观察。德国海洋科学研究机构指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延全球海域。绿色和平组织核专家指出，日核废水所含碳14在数千年内都存在危险，并可能造成基因损害。4月12日，国际原子能机构总干事格罗西就此表示，机构注意到各方对此事的关切，理解此事正受到全球关注。机构愿以公正、客观、科学的方式积极推进机构对此的评估和监督工作，与各利益攸关方加强沟通，努力避免此事进一步危害海洋环境、食品安全和人类健康。

　　“对于这些权威机构和专家的意见，日方应予以诚实回应，而不能充耳不闻，更不能罔顾国际公共利益，将福岛核废水往海里一倒了之。”赵立坚说。

　　另有记者问：当地时间12日，美国国务院发表声明称，日本政府向海中排放福岛核电站核废水的决定是“透明的”，该做法“似乎符合全球公认的核安全标准”。中方对此有何评论？

　　赵立坚说，日本福岛核电站事故核废水处置问题事关国际海洋环境、食品安全和人类健康。国际权威机构和专家明确指出，福岛核电站含氚废水排入海洋，将对周边国家海洋环境和公众健康造成影响。同时现有经过处理的废水中仍含有其他放射性核素，需进一步净化处理。

　　“美方向来重视环境问题，希望美方在真正的环境问题上对事不对人，不要让这个重视被打上引号。”他说。

(责编：牛镛、胡永秋)

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