新华社北京4月13日电 题：排放核废水入海，日方不可一意孤行

新华社记者华义 傅云威

日本政府13日正式决定将福岛第一核电站上百万吨核污染水排入大海，多国对此表示质疑和反对。对这一关系本国民众、周边国家人民切身利益和国际公共健康安全的大事，日方不与周边国家和国际社会充分协商，一意孤行的做法极其不负责任。

日方本可用其他手段处理这些核废水。有业内人士指出，日本政府和东京电力公司可以通过增设储水罐的方式来存放核废水，然而日本政府和东电方面称，这种方式需要大量时间与地方政府协调等，远距离输送核废水也需要更大的工作量，排放核废水入海，是“成本最低、最易操作”的方案。日本国内一些反对排污入海的人士一针见血指出，日本政府和东电不是不可为，而是不想为。

尽管日方口口声声将对核废水进行过滤和稀释后排放，确保安全性。然而，福岛第一核电站核污染水不同于普通核电站正常运营时产生的含氚废水，这些水不少曾接触过堆芯熔毁的核燃料，接触的放射性物质极其复杂，氚以外的放射性物质能否彻底清除令人存疑。如果日方无法履行口头作出的安全承诺，那么所排放的核废水对全球生态可能造成深远影响。

东电曾长期隐瞒福岛第一核电站堆芯熔毁的事实，福岛核废水也曾多次曝出泄漏事故等。由日本民众和学者组成的原子力市民委员会指出，迄今，日本政府和东电的相关信息公开和说明是“不正确和不诚实”的。如原子力市民委员会所说，日本政府和东电如何取得国内外的信任是解决福岛核废水问题的最大障碍。

关于日本政府决定将福岛第一核电站核废水排放入海，多方表示质疑和反对。日本多个环保组织及市民团体日前向日本政府提交反对这一决定的签名，签名共计约6.4万人，签名者来自包括日本在内的88个国家和地区。作为日本近邻和利益攸关方，中方13日对此表示严重关切，指出这种做法“将严重损害国际公共健康安全和周边国家人民切身利益”。韩国政府13日也对此深表遗憾，要求日本透明公开污水处理全过程相关信息。韩国外交部同日召见日本驻韩大使提出严正抗议。

海洋是人类共同财产。福岛核电站事故核废水处置问题不只是日本国内问题。日方应认清自身责任，秉持科学态度，履行国际义务，对国际社会、周边国家以及本国国民的严重关切作出应有回应。重新审视福岛核电站核废水处置问题，同各利益攸关国家和国际原子能机构充分协商，是日方唯一正确的选择。

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